Стіл замалий, рахували в ліжку, – Сергій Жадан похвалився купою грошей, яку зібрав на концертах
Джерело:Сергій Жадан
Український письменник Сергій Жадан активно допомагає ЗСУ. З гуртом "Жадан і Собаки" він їздить не лише до військових, а й гастролює за кордоном. Під час останніх виступів йому вдалося зібрати майже мільйон гривень.
Цю шалену суму в доларах, гривнях та євро Сергію Жадану довелося рахувати не на столі, а в ліжку в готелі. Він розклав усі купюри на білому простирадлі та зробив селфі з друзями-музикантами.
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Сергій Жадан зібрав мільйон гривень для ЗСУ
Ще під мільйон гривень на добрі справи зібрали під час останніх концертів, виступів та поїздок. Стіл у готельному номері був замалий, тож гроші рахували в ліжку. Вийшло трішки оперетково, але порахували все до останнього долара,
– поділився Сергій Жадан.
Він наголосив, що всю суму перерахували на машини на фронт: "Гроші вже віддали на автівки, працюємо далі".
Сергій Жадан з грошима, які зібрав на ЗСУ / Фото з фейсбука письменника
У фейсбуці прокоментували, що Сергій Жадан з друзями наближає перемогу так само як хлопці зі Збройних сил України:
- "Величезне дякую! Сергію, ви з командою дійсно наближаєте разом з хлопцями з ЗСУ нашу перемогу! Слава Україні";
- "Дякую Богу за те, що я українка і живу поряд з такими людьми! Дякую вам, дякую ЗСУ";
- "Ви навіть не уявляєте, як ви надихаєте людей і вселяєте віру в те, що все буде добре. Дякуємо вам, невтомні і чудові. Любимо вас і пишаємося";
- "Хлопці, ви неймовірні. Щиро дякуємо".