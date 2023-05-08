Жадан анонсував благодійний концерт у Львові: виступить і Соловій, з якою йому приписують роман

Український поет та музикант Сергій Жадан у Львові презентував нову книгу "Птах: вірші, що стали піснями" та анонсував благодійний концерт. Разом з ним виступить і співачка Христина Соловій, якій приписують роман з Жаданом.

Жадан презентував нову книзу

У Львові у приміщенні America House Lviv український поет презентував артбук, передає 24 Канал. Це книга зі спецефектами – висічка, рисовий папір, копірка, дзеркальна фольга.

Цікаво Сергій Жадан подав на розлучення та "засвітився" на прогулянці з відомою артисткою: хто вона

А всі музичні композиції можна прослухати за QR-кодами у книзі.



Жадан презентував артбук/ Фото пресслужби поета

Сергій Жадан зазначає, що книжки мають видаватися красиво і тішити око й руки тих, хто їх читає.

Збірка, звісно, не є повною. Тут навіть не йдеться про якийсь The best – у збірку увійшло те, що особисто для мене дуже дороге. І я радий, що ви зможете цю книгу не тільки слухати, але й гортати, розглядати фантастичні ілюстрації і мати її, як певний артефакт,

– сказав він.

За словами поета, цей артбук має дві мети – естетичну та благодійну. Всі кошти від його продажу підуть на підтримку ЗСУ.

Дивіться презентацію книги Сергія Жадана: відео

Жадан проведе благодійний концерт

Сергій Ждана анонсував два благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Вони пройдуть у Львові 22 травня на сцені Львівської опери. Там львівські музиканти виконують пісні на вірші Жадана. Ці концерти стануть публічною презентацією артбуку "Птах: вірші, що стали піснями".

Виступить там і Мар’яна Садовська – міжнародно визнана співачка. А справжньою сенсацією стане повернення на сцену після багаторічної перерви легендарного гурту "Мертвий півень". Ну і, звісно, виступлять гурти "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Спеціальним гостем концерту будуть "Брати Гадюкіни".

Крім того, разом із Сергієм Жаданом того вечора на сцені виступатиме і співачка Христина Соловій. Додамо, що під час пресконференції книги письменник та артистка сиділи поруч. Вони іноді перешіптувалися між собою та мило усміхалися одне одному. Нагадаємо, що їм приписують роман.



Сергій Жадан та Христина Соловій на конференції / Фото пресслужби поета

Нагадаємо, що в грудні Христина Соловій випустила кліп, у якому пристрасно цілувалася з Жаданом. Крім того, днями стало відомо, що 24 квітня поет подав до заяву до суду про розлучення зі своєю другою дружиною Іриною Куніциною.