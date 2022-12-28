Як Зеленський і Буданов: Жадан приїхав у Бахмут і показав страшні руйнування

Письменник Сергій Жадан прибув у Бахмут. Він розповів про ситуацію в місті, життя місцевих і налякав фото потрощених будівель.

Росіяни ще не оговталися від візиту Кирила Буданова до Бахмута, як Сергій Жадан повідомив, що теж сьогодні на передовій. Спорожніле місто він порівняв з барабаном, по якому без кінця б'ють палицями-мінами.

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Сергій Жадан приїхав у Бахмут після Зеленського

Бахмут побитий і попалений. Потрапляєш до міста, мов до жерстяного барабана, по якому регулярно луплять палицею: більш об'ємні та обнадійливі звуки наших виходів, противний свист їхніх мін. Не розумієш, куди й коли може прилетіти,

– поділився Сергій Жанад.

Він розповів, що центр Бахмута порожній, тоді як у дальніх районах зустрічаються цивільні – жінка на пеньочку, яка ловить мобільний зв'язок, чоловік, що прибирає сміття біля сміттєвих баків, закохана пара, яка шепочеться на перехресті.

"Три дні до нового року", – промовисто підписав Сергій Жадан.

Нагадаємо, минулого тижня, перед першим з початку війни закордонним візитом до США, у Бахмут приїжджав Зеленський. 20 грудня він зустрівся з воїнами, які боронять Україну в запеклих боях, і нагородив державними відзнаками та цінними подарунками. Президент прибув у найгарячішу точку на всій лінії фронту, щоб особисто подякувати героям за мужність та міцність, а після цього з'явився в мілітарі на зустрічі з Байденом.