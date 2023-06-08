Сергій Танчинець з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ чесно відповів, чи приходила йому повістка

Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – Сергій Танчинець на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав територіальної оборони, однак зараз артист не служить в ЗСУ.

В інтерв'ю 24 Каналу музикант розповів, в якому місті та скільки часу служив, а також зізнався, чи приходила йому повістка під час воєнного стану.

Не пропустіть Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок після лікування і звернувся до українців: рідкісне фото

Чи отримував повістку Сергій Танчинець

Батьки Сергія живуть в Мукачево, тому 26 лютого 2022 року він відвіз родину туди. А 27 лютого пішов у військкомат та вступив до лав Мукачівської територіальної оборони. Пробував там майже 2 тижні і зрозумів, що його ефективність не така висока, як хотілося б. Тоді навіть не було розмов про те, що цей батальйон братиме участь у бойових діях, а зараз він активно воює.

Артист зрозумів, що не хоче стояти в Мукачево на блокпосту, тому звільнився й почав займатися волонтерством. Разом з барабанщиком Олексієм Бережним їздив у Київ, туровим бусом возив туди допомогу, а звідти вивозив людей. А через деякий час почались концерти, з допомогою музики можна було збирати кошти для ЗСУ.

Якби мені прислали зараз повістку, я б пішов за нею у військкомат. Але мені не надсилають. Не знаю, може тому, що я вже служив і звільнився. Не знаю, чому,

– сказав Танчинець.

Що відомі люди кажуть про повістки