Бачились три рази, – Сергій Танчинець з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ розповів, де зараз його сім'я
Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, як і багато інших чоловіків, на час війни розлучився з дружиною. Зараз Ганна разом з дітьми перебуває за кордоном.
В інтерв'ю 24 Каналу Сергій розповів, де саме його сім'я та чому для життя обрали цю країну. А також зізнався, скільки разів за час повномасштабної війни вдалося побачитися з найріднішими.
До слова Сергій Танчинець з БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ чесно відповів, чи приходила йому повістка
Де зараз сім'я Сергія Танчинця
26 лютого Сергій відвіз дітей та дружину в Мукачево, де живуть його батьки. Згодом сім'я артиста відправилася в Японію.
Так, вони й зараз там. У них все добре. Дружина працює, діти ходять в садочок/школу, в них є житло. Японська держава допомогла і допомагає з житлом українським переселенцям. Чудовий побут. Направду все там добре, бо це надзвичайно крута країна. Там просто не може бути по-іншому,
– поділився Сергій.
Сім'я полетіла саме в Японію, оскільки дружина Сергія – перекладачка японської мови, вчилась зокрема в Японії, для неї це знайома країна.
За весь цей час ми бачились три рази. Два рази я літав до них туди, з концертами. Літав побути разом і зробити концерти. А один раз, на Новий рік, вони прилітали сюди,
– зізнався виконавець.