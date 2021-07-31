Сергій Притула знову став студентом: куди вступив шоумен

Український політик та телеведучий Сергій Притула вирішив знову повернутися до навчання. Він вступив до Українського католицького університету, де вивчатиме публічне управління та адміністрування.

Знаменитий український телеведучий, шоумен та політик Сергій Притула здивував шанувальників новим кроком у його житті. Він вступив до університету.

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Сергій Притула вступив до університету

Телеведучий та багатодітний батько навчатиметься на заочній формі факультету суспільних наук Українського католицького університету, що у Львові. Сергій Притула вивчатиме публічне управління та адміністрування, щоб здобути більше знань для кар'єри політика.

Претендувати на участь в державному управлінні без відповідної освітньої бази можна, але не треба. Дипломів спеціаліста та магістра фінансів мені не достатньо,

– підкреслив шоумен.

"Освіта – це фундамент усього. А самовдосконалення – це безперервний процес. Минулоріч я вирішив для себе, що моїм пріоритетом на наступних, мінімум, 10 років буде участь у політичному житті країни та долучення до сфери державного управління", – додав новоспечений студент.

Сергій Притула зазначив, що навіть у 40 років йому не завадить "повернутися за парту" та отримати нові знання й систематизувати ті, які вже є. Ведучий наголосив, що радий новому виклику і досвіду.

Що відомо про освіту Сергія Притули

У 16 років хлопець захищав проєкт у Малій академії наук України, за що отримав 2 місце. Він закінчив школу із золотою медаллю.

Згодом Сергій Притула вступив до Західноукраїнського національного університету, що в Тернополі (тоді – Тернопільська академія народного господарства). Брав участь у кількох організаціях, став співзасновником спілки "Митці".

У 2000-2001 роках навчався в одному з коледжів Лондона. Однак розчарувався та працював у різних сферах.

Сергій Притула повернувся до Тернополя, захистив диплом, продовжив навчання в магістратурі. Був студентським деканом і директором Центру молодіжних ініціатив.

Дані зібрані на основі Вікіпедії.