Сергій Притула розповів, на які гроші живе під час війни: "Приходять чималі дивіденди"

Волонтер Сергій Притула розповів, за які кошти він живе під час війни. Також чоловік зізнався, чи отримують зарплату працівники фонду.

Український телеведучий та волонтер Сергій Притула розповів про заробітки в час війни. Він підкреслив, що гроші зі зборів йдуть лише на армію.

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Сергій Притула про заробіток

Волонтер нагадав, що отримував чималий заробіток до війни. Він сподівається, що фінансової подушки йому вистачить.

Що стосується мене особисто, то дуже багато років я був одним з найбільш оплачуваних телеведучих країни. Крім цього, в мене було власне комедійне шоу і, м'яко кажучи, я достатньо заощадлива людина, і подушки, яка в мене була накопичена, мені, я сподіваюся, вистачить,

– зізнався Сергій Притула.

"До того ж минулого року я інвестував частину нашого сімейного бюджету в цінні папери. Кілька разів на рік мені приходять чималі дивіденди, які дозволяють мені утримувати себе, свою родину, мамі допомагати й на волонтерство донатити", – додав він.

На які гроші працює благодійний фонд

Сергій Притула також розповів, що його благодійний фонд існує з 2020 року. У його штаті дві людини – директорка Анна Гвоздяк та бухгалтер. Лише вони отримують зарплату.

Якщо ми говоримо про утримання всього штабу людей, то ми не беремо ні копійки на це з тих грошей, які приходять з донатів з однієї простої причини: людина, яка кинула бодай 200 гривень, хоче, щоб за ці кошти щось купили військовим,

– відповів волонтер.

"А якщо мені треба перекрити якісь питання по операційці чи фінансово якось підтримати людей, які лишилися з нами, то для цього є така штука, як “комунікація з бізнесом”. Є низка бізнес-структур, які нам люб’язно допомагають ось у цьому напрямку", – розповів Притула.