Сергій Притула розповів, за що живе під час війни: "Непогано капає"

Колишній ведучий Сергій Притула зізнається, що не бере гроші для життя зі свого волонтерського фонду. Він запевняє, що назбирав деякі кошти під час роботи на телебаченні, а також раніше інвестував трохи грошей.

Зазначимо, що благодійні фонди в Україні мають право залишати на зарплати працівників та різні витрати до 20% пожертвувань. Проте так роблять далеко не всі, зокрема Сергій Притула зізнався, що живе на власні гроші.

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За які гроші живе Сергій Притула

В інтерв'ю колишній шоумен зізнався, що під час роботи на телебаченні заробив достатньо коштів для надійної фінансової подушки.

Минулого місяця вже долари міняв. Насправді я досить непогано заробляв за роки своєї роботи на "Новому каналі", найбільше серед ведучих. У системі координат українського телебачення, може, у трійці чи п'ятірці був,

– заявив Притула.

За його словами, тоді була можливість заробляти, витрачати, відкладати та навіть інвестувати. "Я у жовтні 2021 року велику частину сімейного бюджету я інвестував у облігації внутрішньої державної позики, і мені звідти непогано капає", – зізнався волонтер.

"Зможу дати собі раду", – Притула

Притула не впевнений, що запасів вистачить до кінця війни, але заявив, що сам впорається зі своїми витратами.

Я досить скромно і невибагливо живу. Так, сім'я забирає кошти, але на фонді нас годують. Є люди, які на волонтерських засадах нас підгодовують. Ми не витрачаємо гроші на харчування працівників, – пояснив волонтер.

Він додав, що він точно не та людина, якій зараз чи в майбутньому потрібно буде на щось скидатися. “Я все життя давав собі раду, і далі даватиму", – підсумував Притула.

Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Притулою: відео

До слова, раніше Сергій Притула відверто зізнався, чи ховається в укриття під час нічних атак. За його словами, зазвичай він дуже міцно спить, тож може проспати початок тривоги. "Навіть якщо я не чую сирени, бахкає (вибух – 24 Канал) так гучно, що я прокидаюсь і пришвидшеним темпом біжу в підземний паркінг. В мене вже навіть подушка в машині заготовлена, там вже і добуваю ніч", – розповів він.

Притула також сказав, що часто приїжджає на фронт до українських захисників, і саме вони надихають його працювати далі, наближаючи перемогу.