"Вставай, треба збирати гроші": Сергій Притула розсмішив мережу милим відео з донькою

Волонтер Сергій Притула повідомив про фінішну пряму його збору на БпЛА. Він показав кумедне відео з донькою, яка розбудила його та нагадала про збір.

Український волонтер Сергій Притула опублікував на своїй сторінці кумедне відео з донькою. У ролику дівчинка розбудила його, аби нагадати про збір на безпілотники.

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Сергій Притула розсмішив відео з донькою

"Тату, вставай, треба збирати гроші на безпілотники", – підходить донька до батькового ліжка. Зірковий татусь відповів: "Там мама сніданок робить? Скажи, ще хай донат зробить".

Ранок Сергія Притули: відео

Шанувальники з гумором відреагували на ролик:

"Немає часу спати, уставай, хоч ти мені й не тато", – написала Даша Астаф'єва;

"У хід пішов креатив та діти";

"Підключаєте козирі".

У підписі до відео волонтер додав, що минула ніч принесла ще 8 мільйонів гривень. До кінця дня потрібно "закрити" ще 12 мільйонів.

Вчора минуло 17 місяців з моменту, як наш ворог вирішив, що його неможливо зупинити, якщо він попре звідусіль. Але хрю-гав не врахували, що для українців немає слова "неможливо"! І усі минулі 15 місяців ми щодня доводимо це як на фронті, так і в тилу!

– поділився Сергій Притула.

Він повідомив, що фонд вийшов на фінішну пряму, щоб зібрати 120 мільйонів. Він закликав усіх задонатити, щоб закрити збір сьогодні. "Минулого тижня ворог дуже старався зруйнувати нашу єдність! Сьогодні з наших донатів ми скрутимо йому дулю розміром з палаючий кремль!".

Збір на важливі БпЛА

19 липня Сергій Притула оголосив черговий мегазбір на потреби ГУР. Це 5 комплексів БпЛА EOS, у які входять п'ять наземних станцій управління дронами та 15 розвідувальних безпілотників. За тиждень волонтер прагне зібрати 120 мільйонів гривень. За найбільший донат буде подарунок – шолом Кирила Буданова.

Щоб пришвидшити збір, волонтер оголосив аукціон, на якому продав знамениту карту з кабінету очільника ГУР МО Кирила Буданова із розділеною на частини Росією. Вторговані 14 мільйонів гривень скерували на підсилення збору для штурмових спецпідрозділів ГУР.