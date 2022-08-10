"Промили мізки": артист балету Полунін похвалився трьома тату з лицем путіна і нарвався на хейт

Танцівник балету Сергій Полунін має три портрети путіна у вигляді татуювань на тілі. Він похвалився ними в мережі, але артиста справедливо розкритикували й почали від нього відписуватися.

російський артист балету Сергій Полунін родом з Херсону і має український паспорт. Ймовірно, про це танцівник навіть не згадав, коли набив одразу три татуювання із зображенням обличчя путіна.

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Полунін набив три тату у вигляді лиця путіна

Одне татуювання з обличчям лідера кремля було у Сергія й раніше. Схоже, терористичні дії російської армії надихнули його на ще два малюнки на тілі, якими він похизувався у мережі.



Полунін / Фото з інстаграму артиста

Цікаво, що минулого року танцівник ще хотів позбутися одного тату.

"У мене є проста відповідь на це питання. Я вирішив видалити свої татуювання, тому що хотів повернутися до "чистого сімнадцятирічного себе". Щоб знову відчути, яке це, коли на моїй шкірі взагалі нічого немає… Тому, що у мене дуже довгий час були татуювання на тілі. І я люблю їх усіх, вони були частиною мене... Позбутися їх було непросто, але мені просто потрібно було зрозуміти, хто я без них", – казав він у грудні 2021 року.

У Сергія Полуніна були й інші татуювання – наприклад, ім'я Міккі Рурка, який активно підтримує Україну, та навіть українська символіка. Однак цих малюнків він вже позбувся.

Реакція мережі

Під фото Сергія Полуніна шанувальники активно реагують на його татуювання. Дехто підтримує артиста, але більшість критикують його за неадекватні малюнки на тілі в такий час та масово відписуються від його сторінки.