Сергій Лещенко розлучився з DJ NASTIA, яка до вторгнення виступала у Росії

Українська ведуча DJ NASTIA (справжнє ім'я – Анастасія Топольська) заявила, що має нового бойфренда і вже вдруге розлучилась. Впродовж 5 років її чоловіком був нардеп Сергій Лещенко.

Після повномасштабного вторгнення Росії ді-джейка Настя активно публікувала слова підтримки Україна та одягала український стяг на плечі під час сетів за кордоном. Схоже, війна вплинула на стосунки пари, відтак Сергій та Анастасія розлучились. Про це артистка повідомила у своєму інстаграмі.

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Спершу вона опублікувала фото з незнайомцем, а згодом написала, що це її бойфренд, а от з Лещенком вона – у розлученні. Згідно з інформацією в мережі Stef Mendesidis, її новий бойфренд, родом з України.

"Для тих, хто досі не усвідомив: Так, ми разом і так, я двічі розлучена", – написала Настя.



DJ NASTIA та Stef Mendesidis / Скринштот з інстаграму Насті



DJ NASTIA та Stef Mendesidis разом / Скринштот з інстаграму Насті

Зазначимо, що спільне фото DJ NASTIA опублікувала ще в липні 2022 під час відпочинку у Канаді. Також вона публікувала фото з новим коханим торік у липні на заході в Києві.



DJ NASTIA зі Стеффом у липні 2021-го / Скриншот з інстаграму Анастасії

Особисте життя DJ NASTIA

Спочатку Анастасія була одружена з Dj Tapolsky (справжнє ім'я – Анатолієм Тапольським), у шлюбі з яким народилась донька Уляна. Вони були у шлюбі 11 років – з 2007 по 2016 рік, хоча порвали стосунки нібито ще у 2009-му.

Вдруге артистка одружилась у 2017 році після року стосунків з політиком Сергієм Лещенком. Вже тоді вони встигли потрапити у скандал, коли разом придбали квартиру в елітному районі Києва за 7,5 мільйонів гривень. Адвокат Олексій Шевчук тоді оприлюднив документи, згідно з якими Лещенко нібито заплатив за придбану квартиру грошима з рахунку в "Ощадбанку Росії". Проте Лещенко стверджував, що це були його заощадження за часів роботи в "Українській правді" та позичені кошти. Квартира наразі оформлена на нього, але його співласником є Анастасія Топольська. Наразі невідомо, як між собою пара поділила житло.

DJ NASTIA також мала недобру славу через виступи у Росії виступаючи на ді-джей-сетах. Щоправда, у 2016 році одного разу скасувала виступ у Москві через скандал з квартирою. Проте у травні 2021-го це їй не завадило повернутись до росіян.