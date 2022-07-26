Сергій Лазановський розповів про враження від відвідин Бучі: "Це насправді страшно"

Український співак Сергій Лазановський дає концерти не лише в Івано-Франківську, але й в інших містах. Переможець "Голосу" був і у звільненій Бучі, після якої повернувся під враженнями.

Переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський наразі перебуває в Івано-Франківську, де дає вуличні концерти та працює на допомогу ЗСУ. Він розповів 24 каналу про те, які історії чув там від переселенців.

Читайте повне інтерв'ю Про допомогу ЗСУ, музику під час війни та російські пісні: інтерв'ю з Сергієм Лазановським

Сергій Лазановський про історії людей, що постраждали в Бучі та інших містах

Музикант розповів, що в Івано-Франківську чимало переселенців з інших міст, які приходять слухати його вуличні концерти.

"Я страшенно не люблю, коли їх називають переселенцями, тому, що ми в нашій країні, на своїй землі і вони в себе вдома, я завжди їм про це кажу. Чи вдалося з кимось поспілкуватися? Звичайно, в нас були вуличні концерти, на які приходили, зокрема, такі люди. Юля, дівчинка зі своєю мамою з Бородянки. Вони приходили до нас на концерти вуличні, і розповідали історію про те, як їм вдалося вибратися з того жаху, який був там".

Також Сергій Лазановський відвідував з концертом Бучу. Там він також почув багато страшних історій.

Потім поїхали в Бучу з концертом, там люди розповідали, як по 9 днів, по 2 тижні сиділи у підвалах, не мали що їсти… Це насправді страшно. Ти не можеш у своїй голові вкласти, що це може відбуватися у 21 столітті і що це може відбуватися в нашій країні, з нашими людьми. Але зараз такі реалії і найважливіше – об'єднатися і разом знищувати ворога,

– підкреслив співак.



Сергій Лазановський в Ірпені / Фото з інстаграму співака

Інтерв'ю з Сергієм Лазановським: дивіться відео онлайн