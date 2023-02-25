Сергій Бабкін вперше повернувся додому у Харкові: дружина розплакалася на порозі

З Харкова Сергій Бабкін виїхав 24 лютого рік тому – спочатку в Дніпро, а потім з сім'єю в Німеччину. Нещодавно він вперше повернувся у свій будинок під час туру Україною. Його дружина Сніжана розплакалася через це.

Тиждень тому Сергій Бабкін приїхав у рідний Харків, щоб зіграти сольний концерт, заспівати для військових і вперше зайти в будинок, з якого тікав під вибухи. Це вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії він переступив поріг дому.

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Бабкіни вперше повернувся в дім у Харкові

У Харкові Сергій Бабкін був кілька днів, тож встиг заїхати додому. Його дружина Сніжана відчинила двері й розплакалася просто на порозі. Вона показала заклеєні скотчем вікна, охайно складені дитячі іграшки та дату на дерев'яному календарі – 24 лютого. Зіркова пара навіть встигла запросити друзів у гості на устриці.

Мить, яка завмирає,

– прокоментувала Сніжана Бабкіна.

Зворушливе відео відгукнулося тим, хто також покинув свій дім через війну, але мріє повернутися назавжди:

Ольга Сумська: "Боже, до сліз";

"Боже, до сліз"; "Зворушливо. Теж мрію зайти у квартиру, не були там з 24.02. Вдома час завмер";

"Як же хочеться додому. А я навіть не знаю, чи є ще в нас дім";

"Ідентичні відчуття при відвідуванні рідної квартири. Сиджу там і дивлюся на стіни. Люблю їх безмежно. Згадую найкраще. І сумую. І чекаю нової зустрічі. І перемоги. І повернення додому";

"Боже, неможливо втримати сліз. Плачу разом з вами. Де б не був, не забудеш дім";

"Як мало виявляється потрібно, щоб ми були щасливі. Зайти додому і випити на своїй кухні гарячої кави. Сльози рікою. Хай скоріше буде мирне небо над Україною";

"Головне, що все ціле і є куди повертатися".

Нагадаємо, Сергій Бабкін уже приїжджав у Харків після 24 лютого 2022 року, але вдома, як виявляється, не був. У листопаді він виступив з вуличним концертом біля метро. Музикант зібрав фанів у сніг просто неба, захопившись своїм незламним містом.