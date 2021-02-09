Після виходу фільму про Брітні Спірс її коханий заговорив про спільне майбутнє з співачкою

Джерело:People
Днями мережу вразив новий фільм про Брітні Спірс Framing Britney Spears, в якому розкриваються проблеми її особистого життя. Її коханий Сем Асгарі, незважаючи на те, що чимало моментів з фільму не були попередньо узгоджені з героїнею, не відмовляється від своєї обраниці і планує бути з нею завжди.
Ексклюзивно для одного з американських видань 27-річний фітнес-тренер Сем Асгарі розповів, що має чимало планів на спільне майбутнє з коханою Брітні.
До слова Роблю це заради веселощів: Брітні Спірс вперше прокоментувала дивакуваті дописи
Чоловік зазначив, що дякує коханій за все, що вона робить для нього і він намагатиметься виправдати її почуття.
Я завжди хотів тільки кращого для своєї другої половини і буду продовжувати підтримувати її, виконуючи її мрії і створюючи майбутнє, якого вона заслуговує. Я вдячний за всю любов і підтримку, яку Брітні отримує від шанувальників по всьому світу. Я також з нетерпінням чекаю нашого нормального і дивовижного спільного майбутнього,
– прокоментував ситуацію з фільмом Сем Асгарі.
Відомо, що 27-річний чоловік та 39-річна Брітні зустрічаються вже близько чотирьох років. У мережі було чимало чуток, що Сем насправді є охоронцем співачки, який "під прикриттям" контролює усі її дії за наказом батька-опікуна Джеймса Спірса. Втім, у мережі пара демонструє щирі почуття одне до одного та проводить весь свій вільний час разом.
Документальна стрічка американського видання The New York Times вийшла на платформі Hulu кілька днів тому. У ньому журналісти розповіли про про життя і кар'єру співачки, вплив слави, контроль батька співачки, який є її опікуном з 2008 року та контролює усі фінанси і справи жінки. Також йдеться про нервові зриви жінки, наркотичну залежність та проблеми в особистому житті. Зокрема, розповідається про її колишнього бойфренда Джастіна Тімберлейка, який, на думку багатьох, став популярним лише через розрив з Брітні. На тлі цього розкривається і рух #FreeBritney, який фанати артистки створили в мережі, аби звернути увагу громадськості на життя Брітні. Фільм вже набув чималого розголосу в мережі, втім сама Брітні його не коментувала.
Framing Britney Spears: дивитись трейлер фільму онлайн