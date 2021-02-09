Після виходу фільму про Брітні Спірс її коханий заговорив про спільне майбутнє з співачкою

Днями мережу вразив новий фільм про Брітні Спірс Framing Britney Spears, в якому розкриваються проблеми її особистого життя. Її коханий Сем Асгарі, незважаючи на те, що чимало моментів з фільму не були попередньо узгоджені з героїнею, не відмовляється від своєї обраниці і планує бути з нею завжди.

Ексклюзивно для одного з американських видань 27-річний фітнес-тренер Сем Асгарі розповів, що має чимало планів на спільне майбутнє з коханою Брітні.

До слова Роблю це заради веселощів: Брітні Спірс вперше прокоментувала дивакуваті дописи

Чоловік зазначив, що дякує коханій за все, що вона робить для нього і він намагатиметься виправдати її почуття.

Я завжди хотів тільки кращого для своєї другої половини і буду продовжувати підтримувати її, виконуючи її мрії і створюючи майбутнє, якого вона заслуговує. Я вдячний за всю любов і підтримку, яку Брітні отримує від шанувальників по всьому світу. Я також з нетерпінням чекаю нашого нормального і дивовижного спільного майбутнього,

– прокоментував ситуацію з фільмом Сем Асгарі.

Відомо, що 27-річний чоловік та 39-річна Брітні зустрічаються вже близько чотирьох років. У мережі було чимало чуток, що Сем насправді є охоронцем співачки, який "під прикриттям" контролює усі її дії за наказом батька-опікуна Джеймса Спірса. Втім, у мережі пара демонструє щирі почуття одне до одного та проводить весь свій вільний час разом.

Що відомо про фільм Framing Britney Spears?

Документальна стрічка американського видання The New York Times вийшла на платформі Hulu кілька днів тому. У ньому журналісти розповіли про про життя і кар'єру співачки, вплив слави, контроль батька співачки, який є її опікуном з 2008 року та контролює усі фінанси і справи жінки. Також йдеться про нервові зриви жінки, наркотичну залежність та проблеми в особистому житті. Зокрема, розповідається про її колишнього бойфренда Джастіна Тімберлейка, який, на думку багатьох, став популярним лише через розрив з Брітні. На тлі цього розкривається і рух #FreeBritney, який фанати артистки створили в мережі, аби звернути увагу громадськості на життя Брітні. Фільм вже набув чималого розголосу в мережі, втім сама Брітні його не коментувала.

Framing Britney Spears: дивитись трейлер фільму онлайн