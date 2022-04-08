Селін Діон з синьо-жовтим стягом просить жертвувати гроші для біженців з України: ефектне відео

Одна з найуспішніших співачок сучасності Селін Діон долучилася до онлайн-мітингу за Україну. Вона звернулася до світових лідерів і своїх шанувальників з проханням допомогти біженцям грошима.

54-річна канадська співачка Селін Діон записала надихаюче відео на підтримку України. Вона не говорила ані про війну, ані про звірства Росії, ані про сотні сотні невинно вбитих мирних людей. У її промові було лише прохання для біженців.

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Я встаю за Україну. Усі світові лідери, зараз ви потрібні нам як ніколи раніше. Завтра вам потрібно буде вирішити, яку підтримку ви зможете надати цим людям, які були змушені покинути свої домівки, свою країну,

– висловилася Селін Діон.

Її відеозвернення приурочене до найбільшої у світі онлайн-акції Social Media Rally. Вона спрямована на підтримку тимчасових переселенців з України, аби ті не стали біженцями в Європі й повернулися додому.

9 квітня у Варшаві голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосять суму внесків, які вдалося зібрати для українців завдяки закликам знаменитостей. Крім Селін Діон, "мітингувати" мали б Мадонна, Білі Айліш, Елтон Джон та інші.

Селін Діон підтримала Україну: відео

станом на зараз через війну з України виїхали. Більшість залишилася в Польщі, інші поїхали далі в Європу.

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Повний текст звернення Селін Діон:

Я встаю за Україну. Усі світові лідери, зараз ви потрібні нам як ніколи раніше.

Відповідь на заклики всіх активістів, адвокатів та волонтерів, які працювали на підтримку біженців з України та світу. Завтра вам потрібно буде вирішити, яку підтримку ви зможете надати цим людям, які були змушені покинути свої домівки, свою країну.

Любі. Мир. Встаньте на захист цих біженців всюди. І надайте будь-яку фінансову підтримку, яку можете. Дякую.