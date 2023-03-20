Селена Гомес стала першою жінкою в Instagram з 400 мільйонами фанів: які чоловіки її обігнали

Американська співачка Селена Гомес стала першою дівчиною в історії Instagram, яка має понад 400 мільйонів підписників. Її випереджують лише відомі чоловіки – Роналду і Мессі.

За знаменитою американською співачкою Селеною Гомес віднедавна стежать понад 400 мільйонів шанувальників в інстаграмі. Вона обігнала інших світових зірок: Аріану Гранде, Кардашянів та Дженнер, Бейонсе й свою подругу Тейлор Свіфт.

До теми Незважаючи на хворобу: Брюс Вілліс відсвяткував 68 років з рідними – зворушливе відео

Кількість підписників Селени Гомес перевалило за 400 мільйонів

На початку березня Селена Гомес обігнала зірку інстаграму Кайлі Дженнер, яка мала 380 мільйонів підписників. З часом кількість її фанів щоразу збільшувалась й досягла позначки 400 мільйонів. Станом на зараз, 20 березня, за виконавицею стежать 401 мільйон людей.



Селена Гомес / Фото з інстаграму Селени Гомес

Зауважимо, що ріст підписників Селени Гомес напряму пов'язане з конфліктом із Гейлі Бібер, яку запідозрили у булінгу артистки. Через публічний скандал, у якому замішані ще й Кендалл та Кайлі Дженнер, Селена заявила, що на певний час покидає мережу.

Тоді у мережі піднявся мало не цілий рух на підтримку Гомес, внаслідок чого її шанувальників значно побільшало, зокрема й Instagram.

Поки що більше шанувальників, ніж у Селени Гомес, є у відомих чоловіків-футболістів. Це Кріштіану Роналду – 562 мільйони фоловерів і Ліонель Мессі – 442 мільйони підписників.