Потап, Горбунов та інші зірки випустили пісню до фільму "Скажене весілля 3" – "На щастя"

Напередодні прем'єри української комедії "Скаженого весілля 3", яка відбудеться 25 лютого, вийшов офіційний саундтрек – пісня "На щастя". Продюсер фільму Юрій Горбунов вперше заспівав разом з Потапом, Олегом Винником, Надією Мейхер і Позитивом.

Автори популярної комедії "Скажене весілля 3" випустили яскравий кліп на пісню "На щастя", яка стала офіційним саундтреком фінальної частини. У відео з'явилися більшість артистів стрічки та актори-співаки циганського театру "Романс".

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Саундтреку до "Скаженого весілля 3" – "На щастя"

Пісню "На щастя" записав продюсер картини Юрій Горбунов разом з зірковими акторами – Потапом, Надією Мейхер і Олегом Винником. За сюжетом кліпу виконавці саундтреку та головні персонажі зібралися в кінотеатрі, аби переглянути прем'єру "Скаженого весілля 3". Натомість Олег Винник зв'язався з колегами телефоном, адже під час зйомок перебував на відпочинку.

"Пісня "На щастя" стала офіційним саундтреком фінальної частини "Скажене Весілля 3". Композицію виконали улюблені герої кінотрилогії Потап, Олег Винник, Позитив, Надія Мейхер та Юрій Горбунов", – йдеться в джерелі.

В ефірі "Сніданку 1+1" продюсер стрічки Юрій Горбунов запевнив, що в останній частині "Скаженого весілля" українці також впізнають себе, родичів, батьків, братів і сестер. Він розповів, що головна місія фінальної частини вкотре довести, що найважливіше в житті – це любов, яка спроможна перемогти вже. Він також розкрив головну сюжетну лінію "Скаженого весілля 3".

Нарешті підростає третя дитина Середюків і син приводить додому циганку – представницю ромського походження. Вона дуже красива, тому тут вже не скільки проти батько, скільки мама,

– поділився шоумен.

Потап, Олег Винник, Позитив, Надія Мейхер, Юрій Горбунов – На щастя: дивіться відео онлайн