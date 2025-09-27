Укр Рус
27 вересня, 12:47
62-річний Сашко Лірник після інсульту вперше показався з лікарні

Софія Хомишин
Основні тези
  • Сашко Лірник потрапив до лікарні через інсульт.
  • Письменник закликав підтримати його, купуючи книжки на фестивалі в Києві, аби він міг зібрати собі на лікування. 

Колишній учасник рок-гурту "Вій", актор і письменник Сашко Лірник потрапив до лікарні й вперше назвав свій діагноз.

Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Олександра. 

Як виявилося, в казкаря стався інсульт. Він показав світлину, зроблену в лікарняній палаті, і звернувся до шанувальників. 

Як хочете допомогти, приходьте на Книжкову країну на ВДНГ. Купляйте мої книжки, зароблю на лікування. Місце – навпроти фонтану. Центральний прохід. Поруч – видавництво "Зелений Пес". Надіюсь на вас як на сто пар коней,
– написав Сашко Лірник.

Для довідки! Книжкова країна на ВДНГ – фестиваль, який цьогоріч проходить у Києві з 25 до 28 вересня.

Зауважимо, про те, що письменник потрапив до лікарні він ще повідомляв на своїй робочій сторінці у фейсбук Казки Лірника Сашка для дітей і дорослих. Про це вийшов допис ввечері 24 вересня, проте тоді Олександр не розповідав подробиці про свій стан. 

Що відомо про Сашка Лірника? 

  • Йому 62 роки.
  • Справжнє ім'я письменника – Олександр Власюк. Він родом з Умані.
  • Як відомо, Олександр вміє грати на колісній лірі та гітарі. У другій половині 1990-х він навіть був учасником українського етнорок-гурту "Вій".
  • В 1999 році Сашко Лірник став автором і ведучим телепередачі "Казки Лірника Сашка". Згодом вів й інші телевізійні та радіопрограми для дітей, як-от "Світанок" та "Дрімайко".
  • У 2011 році вперше вийшла його книжка "Казки Лірника Сашка".
  • Крім того, літератор є сценаристом. Він написав сценарій для мультфільмів "Щедрик" та "Моя країна Україна", а згодом став володарем "Золотої дзиґи" за сценарій для пригодницького фільму "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".
  • Також Сашко Лірник випускає власні аудіокниги, є режисером-постановником і ведучим свят та концертів й активно займається волонтерською діяльністю.