62-річний Сашко Лірник після інсульту вперше показався з лікарні
- Сашко Лірник потрапив до лікарні через інсульт.
- Письменник закликав підтримати його, купуючи книжки на фестивалі в Києві, аби він міг зібрати собі на лікування.
Колишній учасник рок-гурту "Вій", актор і письменник Сашко Лірник потрапив до лікарні й вперше назвав свій діагноз.
Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Олександра.
Як виявилося, в казкаря стався інсульт. Він показав світлину, зроблену в лікарняній палаті, і звернувся до шанувальників.
Як хочете допомогти, приходьте на Книжкову країну на ВДНГ. Купляйте мої книжки, зароблю на лікування. Місце – навпроти фонтану. Центральний прохід. Поруч – видавництво "Зелений Пес". Надіюсь на вас як на сто пар коней,
– написав Сашко Лірник.
Для довідки! Книжкова країна на ВДНГ – фестиваль, який цьогоріч проходить у Києві з 25 до 28 вересня.
Зауважимо, про те, що письменник потрапив до лікарні він ще повідомляв на своїй робочій сторінці у фейсбук Казки Лірника Сашка для дітей і дорослих. Про це вийшов допис ввечері 24 вересня, проте тоді Олександр не розповідав подробиці про свій стан.
Що відомо про Сашка Лірника?
- Йому 62 роки.
- Справжнє ім'я письменника – Олександр Власюк. Він родом з Умані.
- Як відомо, Олександр вміє грати на колісній лірі та гітарі. У другій половині 1990-х він навіть був учасником українського етнорок-гурту "Вій".
- В 1999 році Сашко Лірник став автором і ведучим телепередачі "Казки Лірника Сашка". Згодом вів й інші телевізійні та радіопрограми для дітей, як-от "Світанок" та "Дрімайко".
- У 2011 році вперше вийшла його книжка "Казки Лірника Сашка".
- Крім того, літератор є сценаристом. Він написав сценарій для мультфільмів "Щедрик" та "Моя країна Україна", а згодом став володарем "Золотої дзиґи" за сценарій для пригодницького фільму "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке".
- Також Сашко Лірник випускає власні аудіокниги, є режисером-постановником і ведучим свят та концертів й активно займається волонтерською діяльністю.