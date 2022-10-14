За 120 тисяч доларів: блогерка Саша Бо показала розкішну квартиру в Івано-Франківську

Блогерка Саша Бо навесні переїхала у нову квартиру в Івано Франківську. Тепер дівчина разом з чоловіком, синами і собаками мешкає у розкішному помешканні з видом на міське озеро.

Цю квартиру Саша придбала ще до того, як вийшла заміж за теперішнього чоловіка. Нагадаємо, весілля блогерки і стоматолога Платона Тарнавського відбулося 3 вересня, а у квартиру блогерки вони переїхали у травні.

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Якою є квартира Саші Бо за 120 тисяч доларів

Площа квартири складає 120 квадратних метрів. За це помешкання блогерка заплатила 120 тисяч доларів. Там мешкає Саша, її чоловік Платон, сини від першого шлюбу – Даня і Женя, а також дві собачки – Тіна і Соня.

В інтерв'ю Саша Бо зізналася, що ремонт квартири коштує ще дорожче. Лише камінь, який є в інтер'єрі кухні, обійшовся зірці у 10 тисяч доларів. Саша поділилася, що почала робити ремонт ще до війни, тому він вийшов дешевшим, ніж якщо робити зараз.

Це один із двох найелітніших будинків у нашому місті. Ціна, що піднялася, не залежить від війни, а від того, що скоріше будинок ввели в експлуатацію. Але так, 120 квадратних метрів – це 120 тисяч доларів. Ремонт може ще дорожче,

– сказала блогерка.

Екскурсія квартирою Саші Бо: дивіться відео онлайн

Однак Саша та Платон не збираються надовго затримуватися в цій квартирі. Після війни вони планують побудувати великий будинок. Наразі не визначилися, де саме, але обов'язково реалізують цю мрію, коли Україна переможе.

А поки що Саша влаштовує фотосесії у стильній і затишній квартирі. Блогерка зізналася, що дуже любить проводити час вдома. У своєму блозі вона часто публікує фото саме звідти.