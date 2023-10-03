Санта Дімопулос офіційно змінила ім'я та по батькові: зірка показала нові документи

Співачка Санта Дімопулос офіційно змінила ім'я та по батькові. Вона показала фото оновлених документів.

Колишня солістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос народилась в родині з українсько-ассирійсько-грецьким корінням. Її справжнє повне ім'я – Хрисанті, а по батькові зірка була Янісівна.

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Санта Дімопулос змінила документи

Тепер же Санта Дімопулос вирішила змінити ім'я й по батькові в офіційних документах. Виконавиця матиме ім'я Санта, а по батькові – Ігорівна. Артистка уточнила, що Ігор – її біологічний батько.

Сльози щастя! Нарешті я – це я. Я вписала себе в рід батька (мій біологічний тато – Ігор). Я змінила повне ім'я на скорочене – своє, рідне,

– поділилась Дімопулос.



Нові документи / Фото з інстаграм-сторіз

Співачка показала фото оновлених документів, які отримала 2 жовтня. Вона пожартувала про те, як можна змінити Вікіпедію. Там зірка наразі залишається зі своїм повним ім'ям.



Скриншот з Вікіпедії

Де перебуває Дімопулос

Санта Дімопулос з початку повномасштабного вторгнення жила у Франції та в Монако. Нещодавно вона з чоловіком та дітьми вирішила переїхати до Дубая. Серед причин – робота її та чоловіка, безпека та можливості для дітей. Донька Санти Софія вже пішла до школи.

Співачку запитали, чи не бентежить її те, що в Дубаї багато росіян, а влада до них прихильна. Зірка відповіла, що увага українців не на тому.

В середині вересня артистка приїхала до Києва.