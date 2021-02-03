Санта Дімопулос прогулялась на коні біля океану: вражаючі фото

Переможниця проєкту "Танці з зірками" Санта Дімопулос відпочиває в Дубаї. Вона показала нові фото з відпустки, де прогулюється на коні берегом океану.

Джерело: інстаграм Санти Дімопулос

Відома українська співачка та переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос близько 3 тижнів відпочиває в теплих краях. Днями вона написала, що скоро повернеться в Київ, але зірка продовжує ділитися фото з відпустки.

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Нові фото Санти Дімопулос

Нещодавно співачка довела, що проводить відпочинок активно та навіть екстремально, адже стрибнула з парашутом. А днями знаменитість прогулялась на коні берегом океану. У той момент заходило сонце, тому світлини вийшли неймовірно мальовничі.

Перед камерою Санта Дімопулос позувала в білій сорочці та чорних обтислих штанах. Вона доповнила образ сумочкою, яку вдягнула через плече, та широким сріблястим браслетом на руці.

Волосся співачка для зручності зібрала в низький хвіст та одягнула спеціальний шолом. Гарний look переможниці "Танців" завершував макіяж. Очі Санта підкреслила темними тінями, а губи нафарбувала прозорим блиском.



Санта Дімопулос / Фото з інстаграму Санти Дімопулос

Шанувальників зірки зачарували її нові фото: