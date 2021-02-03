Санта Димопулос прогулялась на коне у океана: впечатляющие фото
Победительница проекта "Танцы со звездами" Санта Димопулос отдыхает в Дубае. Она показала новые фото с отпуска, где прогуливается на лошади по берегу океана.
Источник: инстаграм Санты Димопулос
Известная украинская певица и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос около 3 недель отдыхает в теплых краях. На днях она написала, что скоро вернется в Киев, но звезда продолжает делиться фото из отпуска.
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Новые фото Санты Димопулос
Недавно певица доказала, что проводит отдых активно и даже экстремально, ведь прыгнула с парашютом. А на днях знаменитость прогулялась на лошади по берегу океана. В тот момент заходило солнце, поэтому фотографии получились невероятно живописными.
Перед камерой Санта Димопулос позировала в белой рубашке и черных обтягивающих брюках. Она дополнила образ сумочкой, которую надела через плечо, и широким серебристым браслетом на руке.
Волосы певица для удобства собрала в низкий хвост и надела специальный шлем. Хороший look победительницы "Танцев" завершал макияж. Глаза Санта подчеркнула темными тенями, а губы накрасила прозрачным блеском.
Санта Димопулос / Фото с инстаграма Санты Димопулос
Поклонников звезды очаровали ее новые фото:
- Тебе идет;
- Красавица;
- Очень хорошая;
- Как красиво;
- Так элегантно;
- Очень стильно;
- Гармония и единение с природой.
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