Победительница проекта "Танцы со звездами" Санта Димопулос отдыхает в Дубае. Она показала новые фото с отпуска, где прогуливается на лошади по берегу океана.

Источник: инстаграм Санты Димопулос

Известная украинская певица и победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос около 3 недель отдыхает в теплых краях. На днях она написала, что скоро вернется в Киев, но звезда продолжает делиться фото из отпуска.

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Новые фото Санты Димопулос

Недавно певица доказала, что проводит отдых активно и даже экстремально, ведь прыгнула с парашютом. А на днях знаменитость прогулялась на лошади по берегу океана. В тот момент заходило солнце, поэтому фотографии получились невероятно живописными.

Перед камерой Санта Димопулос позировала в белой рубашке и черных обтягивающих брюках. Она дополнила образ сумочкой, которую надела через плечо, и широким серебристым браслетом на руке.

Волосы певица для удобства собрала в низкий хвост и надела специальный шлем. Хороший look победительницы "Танцев" завершал макияж. Глаза Санта подчеркнула темными тенями, а губы накрасила прозрачным блеском.



Санта Димопулос / Фото с инстаграма Санты Димопулос

Поклонников звезды очаровали ее новые фото: