Стрибнула з парашутом: Санта Дімопулос показала екстремальні розваги в Дубаї – фото та відео

Співачка, переможниця проєкту "Танці з зірками" Санта Дімопулос відпочиває в ОАЕ. Дівчина наважилася стрибнути з парашутом і поборола свій найбільший страх – висоту.

Джерело: інстаграм Санти Дімопулос

Санта Дімопулос у зимовій відпустці не лише ніжиться на сонечку, а й бореться з власними страхами. Зокрема, саме в Дубаї вона вирішила стрибнути з парашутом та поділилася неймовірними емоціями.

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Санта Дімопулос стрибнула з парашутом

Народна улюблениця вже поділилася ефектними кадрами з багатотисячною аудиторією підписників на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала, як летіла разом з інструктором над надзвичайно красивим краєвидом сучасного міста та Перської затоки.

На відео та фото видно, що Санта не приховує емоції, вона боїться та водночас безмежно щаслива, що наважилася на такий екстремальний вчинок.

"Ці відчуття неможливо описати! Одна з найбільш неймовірних, фантастичних і божевільних пригод у моєму житті! Стрибок з парашутом з 4 тисяч метрів над красотами Дубая. Ступайте туди, де вам страшно, і звільняйте себе від пут, щоб пізнавати світ, бути щасливими та вільними", – написала в публікації Дімопулос.

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