Саніна, Кароль, Дорофєєва та солістка Go_A заспівали на матчі Легія – Динамо: потужне відео

У вівторок, 12 квітня, у Польщі відбувся благодійний матч на підтримку України. На стадіоні зустрілися "Динамо" Київ та "Легія" Варшава. Після поєдинку на футбольному полі заспівали українські зірки – Юлія Саніна, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та Катерина Павленко з Go_A.

Одні з найпопулярніших співачок України підтримали футбольний клуб Динамо, який організував серію ігор під гаслом Match for peace. Усі вони благодійні.

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Зібрані спортсменами кошти підуть на владнання гострих гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну з Росією. Зокрема для забезпечення потреб біженців. Перший матч відбувся на стадіоні Stadion Legii у Варшаві.

Юлія Саніна, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Катя Павленко на матчі Легія – Динамо

Гості стадіону та телеглядачі стали свідками перформансу, який проймає до сліз. Для нього об'єдналися українські артистки та вимушені переселенки з дітьми. Усі вони створили живу карту України – кожен стояв на тому місці, де народився.

Так, Юлія Саніна виконала хіт The Hardkiss "Такі як є", Катерина Павленко – Shum, з яким Go_A підкорив Євробачення-2021, Тіна Кароль – "Україна це ти".

Далі всі четверо заспівали приспів проникливого синглу "Вільна", а завершився перформанс уже народним гімном "Ой у лузі червона калина", який відродив Андрій Хливнюк з "Бумбоксу".

Катерина Павленко, Юлія Саніна, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва на матчі Легія – Динамо: дивіться відео онлайн на 2 годині 11 хвилині

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