Саніна, Джамала, Вакарчук: у Києві відбувся концерт "Ковчег "Україна"

22 серпня на Михайлівській площі в Києві відбувся святковий концерт до Дня Незалежності – "Ковчег "Україна": 10 століть української музики". Святослав Вакарчук, Джамала, Юрія Саніна, Сергій Жадан та інші українські артисти об'єдналися, щоб привітати країну з днем народження.

До 30-річчя Незалежності в Україні відбуваються чимало святкових заходів. Серед них і багато концертів, на яких звучать найкращі хіти української музики. Один з таких заходів днями відбувся в Києві.

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Концерт "Ковчег "Україна"

Концерт-подорож "Ковчег "Україна": 10 століть української музики" організували Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство з питань мистецтв і художньої освіти, а також культурна платформа Ковчег "Україна".

На Михайлівській площі організатори з допомогою новітніх технологій об'єднали класичну та сучасну музику. Сцену побудували у вигляді корабля-ковчега з великими екранами круглої форми.

Хедлайнером заходу стала 85-річна співачка з Полісся – Домініка Чекун. Берегиня традиції ритуального співу відкрила концерт піснею без музичного супроводу, зачарувавши своїм голосом величезну кількість глядачів. Українські артисти виконали понад 20 композицій, якими розповіли, як розвивалася історія України протягом десяти століть. Серед тих, хто створив музичне свято на сцені "Ковчегу "Україна", були:

гурти та солісти "ДахаБраха", "Хорея Козацька", "Курбаси";

Уляна Горбачевська;

Молодіжний симфонічний оркестр під керівництвом Оксани Линів;

Національна чоловіча капела "Дударик";

Київський дівчачий хор імені Лисенка;

оперні солісти – Оксана Нікітюк і Назар Тацишин;

Alina Pash;

Юлія Саніна;

Wellboy;

Джамала;

Святослав Вакарчук.

Пісню про Ноя з українськими мотивами виконали Сергій Жадан і гурт "ДахаБраха". Ця композиція стала своєрідним гімном проєкту. Її текст написав Сергій.

"Ковчег "Україна: 10 століть української музики / Фото з інстаграму Святослава Вакарчука, Джамали, "Укрінформу", Євгенія Котенка