Краще помру вдома, – Сальма Гаєк розповіла про важку форму коронавірусу, яку пережила

Мексиканська акторка Сальма Гаєк розповіла, що хворіла коронавірусом і їй було настільки погано, що лікар благав поїхати у лікарню. Але вона відмовлялась.

Акторка розповіла, що хворіла на COVID-19 в перші дні пандемії 2020 року і відновлювалась після хвороби більшу частину минулого року. Під час нездужання перебувала у своєму лондонському маєтку, де живе зі своїм чоловіком, генеральним директором Kering Франсуа-Анрі Піно та їхньою 13-річною дочкою Валентиною.

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Мій лікар благав мене піти в лікарню, тому що було настільки погано,

– зазначила 54-річна акторка.

"Я сказала: Ні, дякую. Я краще помру вдома", – прокоментувала Сальма.

За її словами, вона близько семи тижнів перебувала на самоті в одній з кімнат будинку. Одного разу їй довелось навіть дати кисень. Наразі жінка досі повністю не відновилась після хвороби.