Актриса рассказала, что болела COVID-19 в первые дни пандемии 2020 года и восстанавливалась после болезни большую часть прошлого года. Во время недомогания находилась в своем лондонском поместье, где живет со своим мужем, генеральным директором Kering Франсуа-Анри Пино и их 13-летней дочерью Валентиной.

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Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что было настолько плохо,

– отметила 54-летняя актриса.

"Я сказала: Нет, спасибо. Я лучше умру дома", – прокомментировала Сальма.

По ее словам, она около семи недель находилась в одиночестве в одной из комнат дома. Однажды ей пришлось даже дать кислород. Сейчас женщина до сих пор полностью не восстановилась после болезни.