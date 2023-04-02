28 березня стало відомо про втрату у музичному світі. Помер відомий японський композитор та засновник гурту Yellow Magic Orchestra Рюіті Сакамото.

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Помер Рюіті Сакамото

Рюіті Сакамото був 71 рік. Останні дні він провів у лікарні в Токіо, де й відійшов.

Ще 2014 року стало відомо, що у Рюіті Сакамото діагностували онкологічне захворювання. Він боровся з хворобою, але влітку минулого року повідомили про четверту стадію раку.



Рюіті Сакамото / Фото з інстаграму композитора

Чим відомий Рюіті Сакамото

Перше визнання композитор здобув у 1980-ті роки, коли став автором музики до фільму "Щасливого Різдва, містер Лоуренс" та "Останній імператор".

У 1988 році Рюіті Сакамото став першим японцем, який здобув Оскар за найкращий оригінальний саундтрек до фільму. Композитор є лауреатом Греммі, він також двічі здобував "Золотий глобус".

У 1978 році Сакамото разом з іншими музикантами створив гурт Yellow Magic Orchestra. Колектив вражав новим звучанням з елементами електроніки, техно і поп-музики.