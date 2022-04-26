Русня зґвалтувала домівку, – шеф-редакторка "Орла і решки" показала дім після приходу росіян
Джерело:інстаграм Маші Суші
Шеф-редакторка програми "Орел і решка" Маша Суша показала, як зараз виглядає її будинок в Ірпені. Російські окупанти знищили все, що дівчина будувала багато років.
Росіяни знищують все на своєму шляху. Вони вдерлися на нашу землю й забирають в українців все те, що напрацювали за життя.
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Як зараз виглядає будинок Маші Суші
Шеф-редакторка популярної програми "Орел і решка" розповіла, що росіяни знищили її будинок в Ірпіні. Коли Маша повернулася додому, то не могла повірити тому, що бачить. За час окупації російські військові "звільнили" сім'ю Суші від багатьох речей, які вони здобували руками. Однак найцінніше дівчини залишилося в її серці. Окупанти не змогли забрати найрідніших.
Русня зґвалтувала нашу домівку. Обіс*яли, розтерли гі*но по підлозі. Зламали те, що не вдалося винести. Нудотно,
– написала Маша в публікації.
Будинки сусідів дівчини постраждали ще більше. Багато згоріли, не вистояли. Окупанти жорстоко розбили все.
Це жах. Не знаю, як Росія відмиється від цієї крові. І чи взагалі відмиється,
– підсумувала Маша.
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