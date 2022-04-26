Русня зґвалтувала домівку, – шеф-редакторка "Орла і решки" показала дім після приходу росіян

Шеф-редакторка програми "Орел і решка" Маша Суша показала, як зараз виглядає її будинок в Ірпені. Російські окупанти знищили все, що дівчина будувала багато років.

Росіяни знищують все на своєму шляху. Вони вдерлися на нашу землю й забирають в українців все те, що напрацювали за життя.

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Як зараз виглядає будинок Маші Суші

Шеф-редакторка популярної програми "Орел і решка" розповіла, що росіяни знищили її будинок в Ірпіні. Коли Маша повернулася додому, то не могла повірити тому, що бачить. За час окупації російські військові "звільнили" сім'ю Суші від багатьох речей, які вони здобували руками. Однак найцінніше дівчини залишилося в її серці. Окупанти не змогли забрати найрідніших.

Русня зґвалтувала нашу домівку. Обіс*яли, розтерли гі*но по підлозі. Зламали те, що не вдалося винести. Нудотно,

– написала Маша в публікації.

Чимало українських зірок повідомили, що їхні будинки пошкоджено або взагалі зруйновано. Російські найманці знищують абсолютно все. Хто з відомих людей постраждав від рук окупантів – дізнавайтеся за посиланням

Будинки сусідів дівчини постраждали ще більше. Багато згоріли, не вистояли. Окупанти жорстоко розбили все.

Це жах. Не знаю, як Росія відмиється від цієї крові. І чи взагалі відмиється,

– підсумувала Маша.

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