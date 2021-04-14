Ти – моє сонце, – Руслана зворушливо привітала чоловіка з 53-річчям

Популярна українська співачка Руслана Лижичко привітала чоловіка Олександра Ксенофонтова з днем народження. Вона присвятила коханому зворушливий допис.

Чоловік відомої української співачки Руслани Олександр Ксенофонтов 14 квітня святкує день народження. Музикантові виповнилося 53 роки. Руслана привітала коханого з його днем та оприлюднила чуттєвий допис на особистій сторінці.

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Руслана привітала чоловіка з днем народження

Співачка зазначила, що разом з чоловіком вона творить щастя, натхнення та музику. Тому вона хоче у день його народження сказати найзворушливіші слова.

Ти мій єдиний і один такий у всьому всесвіті… Ти особливий і надзвичайний і для мене. Ти – моє сонце і мій вітер, мої зорі й мої ночі, мої хвилі і мій океан. Ти – моя безодня любові, і я тебе люблю всім серцем, як тільки можна в цьому житті любити…

– написала Руслана.

Зірка додала, що бажає коханому найціннішого: "Свободу душі... ту свободу, яку іноді краде наш світ, яку іноді крадемо ми самі в себе. Відчуй неповторність свободи, творити все прекрасне, творити себе, твори все, що дає Тобі твій талант. Народжуйся щодня новими почуттями, ідеями, мріями, знову і знову щомиті. І я дарую тобі моє серце".

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У коментарях під дописом безліч привітань Олександра: