Популярная украинская певица Руслана Лыжичко поздравила мужа Александра Ксенофонтова с днем рождения. Она посвятила любимому трогательное сообщение.

Муж известной украинской певицы Русланы Александр Ксенофонтов сегодня, 14 апреля, празднует день рождения. Музыканту исполнилось 53 года. Руслана поздравила любимого с его днем и обнародовала чувственное сообщение на личной странице.

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Руслана поздравила мужа с днем рождения

Певица отметила, что вместе с мужем она творит счастье, вдохновение и музыку. Поэтому она хочет в день его рождения сказать самые трогательные слова.

Ты мой единственный и один такой во всей вселенной... ты особенный и необычайный и для меня. Ты – мое солнце и мой ветер, мои звезды и мои ночи, мои волны и мой океан. Ты – моя бездна любви, и я тебя люблю всем сердцем, как только можно в этой жизни любить…

– написала Руслана.

Звезда добавила, что желает любимому самого ценного: "Свободу души... ту свободу, которую иногда крадет наш мир, которую иногда воруем мы сами у себя. Почувствуй неповторимость свободы, творить все прекрасное, творить себя, твори все, что дает Тебе твой талант. Рождайся каждый день новыми чувствами, идеями, мечтами, снова и снова ежесекундно. И я дарю тебе мое сердце".

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В комментариях под публикацией множество поздравлений Александру: