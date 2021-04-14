Ты – мое солнце, – Руслана трогательно поздравила мужчину с 53-летием
Популярная украинская певица Руслана Лыжичко поздравила мужа Александра Ксенофонтова с днем рождения. Она посвятила любимому трогательное сообщение.
Источник:инстаграм Русланы Лыжичко
Муж известной украинской певицы Русланы Александр Ксенофонтов сегодня, 14 апреля, празднует день рождения. Музыканту исполнилось 53 года. Руслана поздравила любимого с его днем и обнародовала чувственное сообщение на личной странице.
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Руслана поздравила мужа с днем рождения
Певица отметила, что вместе с мужем она творит счастье, вдохновение и музыку. Поэтому она хочет в день его рождения сказать самые трогательные слова.
Ты мой единственный и один такой во всей вселенной... ты особенный и необычайный и для меня. Ты – мое солнце и мой ветер, мои звезды и мои ночи, мои волны и мой океан. Ты – моя бездна любви, и я тебя люблю всем сердцем, как только можно в этой жизни любить…
– написала Руслана.
Звезда добавила, что желает любимому самого ценного: "Свободу души... ту свободу, которую иногда крадет наш мир, которую иногда воруем мы сами у себя. Почувствуй неповторимость свободы, творить все прекрасное, творить себя, твори все, что дает Тебе твой талант. Рождайся каждый день новыми чувствами, идеями, мечтами, снова и снова ежесекундно. И я дарю тебе мое сердце".
Для просмотра всех фото листайте вправо:
В комментариях под публикацией множество поздравлений Александру:
- "Поздравляем, всего наилучшего";
- "Крепкого здоровья";
- "С днем рождения";
- "Мои поздравления".
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