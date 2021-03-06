Руслана розповіла, як почувається після щеплення від коронавірусу

Українська співачка Руслана 4 березня у прямому ефірі вакцинувалася від коронавірусу. Артистка розповіла, як пройшов її перший день після щеплення. Вона не змінювала свого звичного графіку та продовжує активно працювати.

Українські зірки також долучилися до вакцинації від коронавірусу. Співачка Руслана Лижичко вже зробила першу дозу щеплення індійським препаратом Covishield.

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Руслана після вакцинації

Артистка розповіла, що в день, коли зробила щеплення, отримала багато дзвінків від друзів та представників медіа з запитаннями про самопочуття. Руслана зазначила, що почувається добре і навіть розповіла, що перший день після вакцинації пройшов у звичному активному режимі:

протягом 15 хвилин обливалася крижаною водою;

пробігла лісом 12 кілометрів;

танцювала протягом години на повну силу;

до пізньої ночі працювала у студії.

Все добре! Температура 36,5. Сьогодні теж все за графіком!

– написала в публікації співачка.

Вакцинація Руслани