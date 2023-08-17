Для Андрія його мама – найбільший друг, – Руслана щемливо розповіла про стосунки Кузьми з мамою

Співачка Руслана зі щемом пригадала, які стосунки були в Андрія Кузьменка з його мамою. Вона впевнена, що Ольга Михайлівна була для Кузьми – найкращим другом.

Співачка Руслана, яка була подругою Андрія Кузьменка, розповіла про його стосунки з мамою 24 Каналу. Сьогодні, 17 серпня, артистові мало б виповнитися 55 років.

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"Для Андрія його мама – найбільший друг"

Руслана розповіла, що зрозуміла любов Кузьми до мами не через спілкування з Ольгою Михайлівною, а через те, як він спілкувався з її мамою.

Так, як він мою "маман" обожнював, як вони удвох "ржали" – це треба було ще бачити… Одразу було помітно, що в Андрія особливе ставлення до батьків. Найбільший друг для нас – це мама. Для мене мама – це мій найбільший друг. Я бачила, що для Андрія його мама теж найбільший друг,

– поділилась співачка.

"Я бачила очі мами Андрія, коли ми прощалися з Андрієм… Тоді в її очах було видно, як сильно Андрій її любив. Це було видно у її погляді. Було видно, що вона була зігріта його любов'ю".



Андрій Кузьменко з сім'єю / Фото з сімейного архіву

Як Кузьменко обожнював слово "мама"

Руслана додала, що Андрій обожнював слово "мама". Саме тому з'явилась легендарна пісня "Мам". На думку артистки, таке рідко зустрінеш серед зірок сьогодні.

"Серед моїх друзів і знайомих не так багато людей, які так обожнюють свою маму. Для мене мама – теж все. У мене мама на першому місці. Не просто як слово, а як людина, як друг. Вона для мене все. Я і мама – ми залишилися одним цілим. Я відчувала, що для Андрія так само".

Був момент в житті Андрія досить важкий, пов'язаний з політикою. І коли його мама це болісно переживала, у нього серце краялося. Андрій був людиною, яка повністю належала своїй мамі,

– підсумувала Руслана.

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