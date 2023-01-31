Пробували зламати тіло, та не зламали дух, – Руслана привітала Сергія "Волину" з днем народження

Українська співачка Руслана привітала захисника Маріуполя Сергія "Волину" з днем народження. Вона поділилась, що вважає воїна одним з найкращих друзів, хоч не бачила його особисто.

Сьогодні, 31 січня, Сергій Волинський, більш відомий як "Волина", захисник Маріуполя, святкує день народження – йому виповнився 31 рік. Військового зворушливо привітала Руслана Лижичко.

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Руслана привітала Сергія "Волину"

Виконавиця записала відео, в якому звернулась до захисника. Вона поділилась, що знайома з Сергієм, хоча жодного разу його не бачила наживо.

Сьогодні день народження без перебільшення героїчної людини. Мужньої. Світлої. Доброї. Щирої. Людини, яка була готова віддати життя за свою країну. Сергій Волина. Я вважаю Тебе чи не найбільшим моїм другом, хоча ми жодного разу не бачилися, тільки говорили. Я вітаю Тебе з днем народження!

– сказала Руслана.

"Пробували зламати твоє тіло, та не зламали твій дух, бо він незламний. Ти – справжній приклад не тільки для свого сина, а й для тисяч дітей, які будуть мріяти бути схожими на тебе! Бажаю тобі безмежного здоров'я і безмежного щастя! Нехай здійсниться найбільша мрія, яка у твоєму серці!".

Руслана привітала "Волину" з днем народження: відео

Нагадаємо, Сергій Волинський – в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти та учасник оборони Маріуполя, який неодноразово звертався до українців та світових лідерів з "Азовсталі". 21 вересня стало відомо про обмін військовополонених, серед яких були захисники Маріуполя. Однак п'ятеро офіцерів, серед яких і "Волина", не повернулися й не повернуться в Україну протягом певного часу. Натомість вони перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента Ердогана.

Руслана брала участь в акціях, на яких закликала врятувати захисників "Азовсталі". Зокрема, у травні 2022 року вона приїздила у Стамбул та виступала на пресконференціях, закликаючи президента Туреччини допомогти бійцям у Маріуполі. Можливо, так артистка й познайомилась із "Волиною".