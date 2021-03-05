"Спала більше, ніж зазвичай": українські зірки розповіли, як почуваються після вакцинації

У прямому ефірі одно з телеканалів 4 березня вакцинувалися українські зірки. Серед них була співачка Руслана Лижичко та шоумен Олександр Педан. Вони розповіли, що почуваються добре, однак є певні зміни в організмі.

Руслана Лижичко

Руслана Лижичко розповіла, що вакцинація минула дуже легко. Наразі вона займається звичними справами.

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"Я дуже мріяла якось розслабитись – на мене ця вакцина подіяла як снодійне, я спала довше норми. От і все", – сказала вона.

За словами Руслани, плани на день у неї такі, як зазвичай:

10-хвилинне обливання холодною водою на вулиці;

пробіжка до 10 кілометрів;

танцювальні вправи, які тривають приблизно годину.

Тобто, вакцина мене абсолютно не зупинила, стан прекрасний. Немає ні слабкості, ні інших симптомів. Навіть не відчуваю, що щось чуже ввели в організм – він просто спокійно справляється, – запевнила співачка.

Руслана також заявила, що на 28 день повторно вакцинується також в ефірі.

Мама спочатку запанікувала, а тато її заспокоїв. Він принципово сказав: "Так". Для мене слово тата – закон. Він схвально поставився до моєї вакцинації.

Олександр Педан

Натомість Олександр Педан розповів, що зміни в організмі все ж відчуває, однак вони не суттєві.

Можна було б сказати, що шикарно (почувається – 24 канал), але ні. Це дуже схоже на щеплення від грипу. Я відчуваю плече, куди мені робили вакцину, але це не заважає мені керувати лівою рукою кермом і так далі,

– зауважив шоумен.

Він закликав українців ставитись до вакцинації простіше. "Я не бачу ніякої симптоматики, яка б заважала мені працювати", – запевнив Педан.

Шоумен розповів також, що після пропозиції зробити щеплення в прямому ефірі довго дума. Йому було незручно забирати вакцину у людей, які потребують її найбільше – люди з групи ризику, лікарі чи доросле покоління.

"Однак те, що ми зробили своїм прикладом – набагато важливіше. Це моя позиція", – підсумував він.

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