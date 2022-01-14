У рушнику і без макіяжу: як Дженніфер Еністон виглядає після душу

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон опублікувала в мережі фото, яке зробила після того, як вийшла з душу. Знаменитість показала, як виглядає вдома без макіяжу.

52-річна Дженніфер Еністон потішила понад 39-мільйонну аудиторію підписників в інстаграмі. Вона зробила декілька селфі одразу після того, як вийшла з ванни.

Дивіться також Іраклі Макацарія підкорив романтичним фото з коханою: дівчина позувала без макіяжу

Як Дженніфер Еністон виглядає вдома

Зірка культового серіалу "Друзі" постала перед камерою оголеною, лише зав'язала на грудях білосніжний рушник. Схоже, знаменитість вирішила зробити гарячі кадри після прийняття душу.

Однак увагу шанувальників більше привернуло те, що акторка позувала без косметики на обличчі. Вона показала натуральну вроду й довела, що навіть без макіяжу може виглядати бездоганно. Волосся Дженніфер забрала набік, воно було вологим після миття. Щоб кадри були веселішими, Еністон зробила кумедні вирази обличчя.



Дженніфер Еністон без макіяжу / Фото з інстаграму акторки



Дженніфер Еністон без макіяжу / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, нещодавно фото після ванни опублікувала дружина українського ведучого Григорія Решетника – Христина. Дівчина позувала сидячи на дивані. Вона одягнула халат, мокре волосся заховала під рушник і нанесла під очі патчі.