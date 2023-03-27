Получили повестку и стоят на учете: что говорят звезды-мужчины о мобилизации и фронте

Многие украинские звезды-мужчины выбрали другой фронт: концерты, волонтерство и медийность. Узнайте ниже, что говорят артисты о мобилизации и повестках и готовы ли взять в руки оружие, когда придет время.

Тема мобилизации и повесток остро стоит в украинском обществе. Часто мужчины-артисты получают сообщения и вопросы – готовы ли они пойти на фронт, взять в руки оружие и получали ли повестки. 24 Канал собрал заявления звезд и их ответы на острые вопросы об ВСУ.

К слову Не ожидали повестки: известные мужчины, которые стали в защиту Украины

Позитив

Рэпер сообщил, что он не боится пополнить ряды Вооруженных Сил, и военкомат его не пугает. Позитив стоит на учете и ждет своего времени, имея с собой военный билет.

Я стою на учете, поэтому если призовут – я уеду. У меня она с собой в машине. Если мы едем в другой город, если там кто-то останавливает и о повестках какой-то разговор, я говорю: "Дядя, все нормально, я жду".

Тимур Мирошниченко

Ведущий Тимур Мирошниченко признавался, что часто слышит в свою сторону комментарии о том, что лучше он шел бы воевать. Но он считает, что работает лучше на информационном фронте и будет распространять новости об Украине и будет собирать деньги, пока будет существовать такая возможность.

Повестка мне приходила. Я был в военкомате за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину, стал на учет и все.

Тарас Цымбалюк

Актер не скрывал, что был в шоке после того, как ему пришла повестка, потому что не учился этому делу. Хотя признал, что готов пойти туда, где будет чувствовать себя уверенно и научен. Тарас Цимбалюк прошел медосмотр и ожидает.

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Когда тебе пишет какой-то диванный критик, у которого пена изо рта: "Иди на передок, иди в окоп". Я не хочу человеку в абзацах объяснять, что своей медийностью я могу гораздо больше пользы принести, будучи здесь.

Олег Скрипка

Музыкант готов взять оружие в руки, в случае необходимости. Но считает, что артисты приносят больше пользы в своей сфере: проводя концерты и собирая деньги.

Безусловно, если потребуется, то мы все пойдем на фронт. Но нужно, чтобы страна существовала, чтобы работала экономика.

Владимир Дантес

Артист, ездивший с выступлениями за границу, а теперь посещаемый и военными, комментировал, что "почти списан" для армии. Да, у Дантеса плохое зрение, но он может работать в другой специальности.

У меня один глаз почти не видит 10% зрения. Как мне в военкомате в 18 лет сказали: "Ты эту бумагу видишь?" Говорю: "Да". "Ну будешь его переводить".

Виталий Борисюк

59-летний мужчина Ольги Сумской отпразднует юбилей в июле этого года, а до этого он – военнообязанный. Актриса рассказывала, что Виталий имеет хорошую физическую форму, поэтому готов вступать в ВСУ.

Он ходил в военкомат – как и все, кто обязан это сделать. И к тому времени, когда он пришел, это было 2 недели после начала. Ему сказали, что пока не ко времени, потому что берут только военных. Он готов.

Потап

Рэпер Потап вернулся из-за границы только летом прошлого года. Тогда он признался, что вроде бы рвался на фронт, а потому попросил отца записать его в терроборону "заочно". После насмешек в сети Потап показал контракт, где указан добровольцем терробороны.

Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В терроборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в терроборону". Так я записался в терроборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине.

Алексей Бондарь

Муж Светланы Тарабаровой Алексей совсем скоро станет многодетным отцом и не будет военнообязанным. Да еще в начале полномасштабного вторжения он якобы хотел пойти в военкомат, но в то время там были большие очереди.

Пока он защищает мой фронт, свою семью и волонтерский, музыкальный, – говорила Светлана.

Монатик

Заслуженный артист Украины долгое время в начале Великой войны провел за границей. По его словам, в то время он много дискутировал с женой, потому что хотел идти защищать страну. Но он принял решение быть с семьей и воевать на музыкальном фронте.

Я не могу вообразить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на артфронт.

Сергей Середа

Муж певицы MamaRika выбрал информационный фронт и волонтерство. Но он все равно порывался на фронт, тогда певица сдерживала его и просила остаться.

Каждый думает о своей семье. Понимаю, что не знаю, как была бы без него. Это очень трудно. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом.