Как звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины: красноречивая подборка

В этом году Украина впервые празднует День защитников и защитниц Украины. Еще в прошлом году это поздравление было приурочено в основном мужчинам, однако уже сегодня – всем женщинам-военнослужащим. Также сегодня отмечают День украинского казачества, повстанческой армии и День Покрова Пресвятой Богородицы. Какие звезды присоединились к пожеланию теплых слов – читайте дальше.

Елена Зеленская

Одной из первых украинское общество и военнослужащих поздравила первая леди Украины.

Текст публикации Елены Зеленской:

"Сегодня мы впервые отмечаем День защитников и защитниц Украины! Издавна все мы привыкли, что роль защитника всегда уверенно выполняют мужчины. Женщинам же достаются роли тех, кого нужно защищать. Ранее вклад женщин в защиту Украины оставался на втором плане. И это, по-моему, несправедливо. Ведь только в Вооруженных силах Украины сегодня – более 31 тысячи военнослужащих. Они наравне с мужчинами защищают мир и спокойствие в нашей стране. Пора признать это равенство и гордиться тем, что в Украине одинаково почитают как мужчин, так и женщин, защищающих Родину. Спасибо всем-всем защитникам и защитницам Украины. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения на службе и мира всем нам!"



Елена Зеленская поздравила женщин с Днем защитников и защитниц Украины / Фото из ее инстаграма

"Бумбокс" Андрей Хлывнюк

"Спасибо всем, кто защищает нашу Украину, всем женщинам и мужчинам, для которых этот тяжелый и порой смертельно опасный труд стал не просто профессией, но смыслом жизни. Гордимся вами, с праздником!" – написали музыканты из группы.

Отдельным приветствием также поделился фронтмен коллектива Андрей Хлывнюк: "Спасибо за каждое мое мирное утро, за каждый спокойный день! С праздником! Возвращайтесь с победой!".



"Бумбокс" и Андрей Хлывнюк поздравили с праздником / Фото из Фейсбука фронтмена

"Антитела"

Украинские музыканты, которые с первых лет войны помогают украинским военным и ездят к ним на Восток Украины, тоже присоединились к поздравлениям, прикрепив песню "Завжди моя".

Текст публикации группы "Антитела":

Мы благодарим всех защитников и защитниц, которые ежедневно прилагают усилия, рискуют и стоят за нашу правду, волю и независимость. И помним всех, кто смело держал оборону и нес наш флаг, но так и не вернулся домой. Дорога цена нашего мирного неба.

Музыканты также не обошли праздник Дня украинского казачества:

"Козацькому роду нема переводу! С Днем украинского казачества. Помните, какая кровь течет в наших жилах!".



Группа "Антитела" поздравили с Днем защитников и защитниц и День казачества / Фото из инстаграма

Святослав Вакарчук

Украинский музыкант уже давно является поборником традиций и отстаивания свободы в Украине. Мужчина часто ездил и продолжает это делать в зону боевых действий, давая свои концерты, а также обеспечивает военных всем необходимым. В День защитников и защитниц Украины он тоже поздравил всех причастных с праздником и показал несколько кадров с Востока.

Текст публикации Святослава Вакарчука:

"Пока мы работаем и учимся, воспитываем детей и помогаем родителям... пока мы пишем новые песни и ходим на концерты... пока мы болеем и лечим... пока мы грустим и радуемся... они защищают. Защищают Право каждого из нас жить своей жизнью. Защищают Украину. С праздником вас, наши защитники и Защитницы. Храни вас Бог. Слава Украине!"

Сергей Притула

Украинский волонтер и шоумен Сергей Притула не остался в стороне от поздравлений: "Всех причастных с праздником!!! Спасибо нашим защитникам и защитницам за мирное небо над головами наших детей!!!".Также он показал украинский флаг, который сделали Сергею Притуле военные в зоне боевых действий.



Сергей Притула поздравил военных с Днем защитников и защитниц Украины / Фото из инстаграма

Джамала

Украинская певица Джамала поддержала военных в их день красноязычной и вдохновляющей песней группы Queen – We are the champions.

"Песня, от которой – мороз по коже. Это не просто гимн-мотивация. Произведение, в котором каждое слово – глубокое, прожитое... пусть эти строки будут мотивацией вам на день, а эта песня – моим поздравлением вам с Днем защитников Украины", – написала Джа.

Оксана Забужко

Украинская писательница Оксана Забужко опубликовала красивый графический рисунок художника Никиты Титова и тоже поздравила военных с праздником:

"С Покровой будьте здоровы! Слава Украинскому Войску! Низкий поклон тем, кто защищает от врага Наш Дом, – благослови их Боже!"



Оксана Забужко поздравила с Днем Покрова и Днем защитников / Рисунок Никиты Титова

Ирма Витовская

Знаменитая украинская актриса Ирма Витовская-Ванца поздравила сразу со всеми праздниками, которые украинцы отмечают ежегодно 14 октября: "С Праздником Покрова Пресвятой Богородицы! С Днем казачества! С Днем создания УПА! С Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо Вам! Героям Слава!!!". Актриса также добавила к публикации рисунок Пресвятой Богородицы и изображения величайших украинцев, которые оставили вклад в украинскую историю.



Ирма Витовская поздравила с праздниками 14 октября / Фото из Фейсбука Ирмы

Александр Пономарьов

Исполнитель Александр Пономарев поздравил украинцев с Днем Покрова Пресвятой Богородицы и с Днем защитников и защитниц Украины.

"Поздравляю всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Богородица Дева, Радуйся, радость наша, укрой нас от всякого зла честным Твоим омофором ... поздравляю наших защитников и защитниц с праздником!".



Александр Пономарьов поздравил с Днем защитников и защитниц / Фото из инстаграма

Олег Винник

Украинский артист Олег Винник тоже присоединился к поздравлениям: "Дорогие наши защитники и защитницы, пусть Пресвятая Богородица охраняет вас своим Покровом от врагов – видимых и невидимых. С праздником! Люблю".

DZIDZIO

"С днем защитников и защитниц Украины. Желаю мира и любви", – написал в сети Дзидзьо и добавил отрывок из песни его исполнения "Молитва за Украину".

Злата Огневич

Главная холостячка страны Злата Огневич поздравила украинских военных тоже с праздником:

"Поздравляю всех защитников и защитниц Украины с Днем казачества! Пусть ваши сила и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных, и пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого".



Злата Огневич поздравила с Днем украинского казачества / Фото с инстаграма артистки