Як зірки вітають з Днем захисників і захисниць України: промовиста добірка

Цьогоріч Україна вперше святкує День захисників та захисниць України. Ще минулого року це привітання було приурочене здебільшого чоловікам, проте вже сьогодні – всім жінкам-військовослужбовицям. Також сьогодні відзначають День українського козацтва, повстанської армії та День Покрови Пресвятої Богородиці. Які зірки приєднались до побажання теплих слів – читайте далі.

24 канал дякує захисникам за мирне небо. Ми пишаємось і захоплюємось вами. Слава Україні! Героям Слава!

Олена Зеленська

Однією з перших українське суспільство та військовослужбовців привітала перша леді України.

Текст публікації Олени Зеленської:

"Сьогодні ми вперше відзначаємо День захисників і захисниць України! Здавна всі ми звикли, що роль захисника завжди впевнено виконують чоловіки. Жінкам же дістаються ролі тих, кого потрібно захищати. Раніше внесок жінок у захист України залишався на другому плані. І це, як на мене, несправедливо. Адже лише у Збройних силах України сьогодні – понад 31 тисяча військовослужбовиць. Вони нарівні з чоловіками боронять мир і спокій у нашій країні. Час визнати цю рівність і пишатися тим, що в Україні однаково шанують як чоловіків, так і жінок, які захищають Батьківщину. Дякую всім-всім захисникам і захисницям України. Бажаю міцного здоров'я вам і вашим родинам, натхнення на службі та миру всім нам!"



Олена Зеленська привітала жінок з Днем захисників та захисниць України / Фото з її інстаграму

"Бумбокс" та Андрій Хливнюк

"Дякуємо всім, хто захищає нашу Україну, всім жінкам і чоловікам, для яких ця важка і часом смертельно небезпечна праця стала не просто професією, але сенсом життя. Пишаємося вами, зі святом!", – написали музиканти з гурту.

Окремим привітанням також поділився фронтмен колективу Андрій Хливнюк: "Дякую за кожен мій мирний ранок, за кожен спокійний день! Зі святом! Повертайтесь з перемогою!".



"Бумбокс" та Андрій Хливнюк привітали зі святом / Фото з фейсбуку фронтмена

"Антитіла"

Українські музиканти, які з перших років війни допомагають українським військовим та їздять до них на Схід України, теж доєднались до привітань, прикріпивши пісню "Завжди моя".

Текст публікації гурту "Антитіла":

Ми дякуємо усім захисникам та захисницям, які щоденно докладають зусиль, ризикують і стоять за нашу правду, волю і незалежність. І пам'ятаємо усіх, хто сміливо тримав оборону та ніс наш прапор, але так і не повернувся додому. Дорога ціна нашого мирного неба.

Музиканти також не оминули свята Дня українського козацтва:

Козацькому роду нема переводу! З Днем українського козацтва. Пам'ятайте, яка кров тече у наших жилах!".



Гурт "Антитіла" привітали з Днем захисників та захисниць та День козацтва / Фото з інстаграму

Святослав Вакарчук

Український музикант вже давно є поборником традицій та відстоювання свободи в Україні. Чоловік часто їздив і продовжує це робити у зону бойових дій, даючи свої концерти, а також забезпечує військових усім необхідним. У День захисників та захисниць України він теж привітав усіх причетних зі святом та показав кілька кадрів зі Сходу.

Текст публікації Святослава Вакарчука:

"Поки ми працюємо і вчимося, виховуємо дітей і допомагаємо батькам… Поки ми пишемо нові пісні та ходимо на концерти… Поки ми хворіємо і лікуємо… Поки ми сумуємо та радіємо… Вони захищають. Захищають нас. Захищають Право кожного з нас жити своїм життям. Захищають Україну. Зі святом вас, наші Захисники і Захисниці. Бережи вас Бог. Слава Україні!"

Сергій Притула

Український волонтер та шоумен Сергій Притула не залишився осторонь привітань: "Усіх причетних зі cвятом!!! Дякуємо нашим захисникам і захисницям за мирне небо над головами наших дітей!!!" Також він показав український прапор, який зробили Сергію Притулі військові у зоні бойових дій.



Сергій Притула привітав військових з Днем захисників та захисниць України / Фото з інстаграму

Джамала

Українська співачка Джамала підтримала військових у їхній день промовистою і надихаючою піснею гурту Queen – We are the champions.

"Пісня, від якої — мороз по шкірі. Це не просто гімн-мотивація. Твір, в якому кожне слово – глибоке, прожите… Нехай ці рядки будуть мотивацією вам на день, а ця пісня – моїм привітанням вам з Днем захисників України", – написала Джа.

Оксана Забужко

Українська письменниця Оксана Забужко опублікувала красивий графічний малюнок художника Нікіти Тітова і теж привітала військових зі святом:

"З Покровою будьте здорові! Слава Українському Війську! Низький уклін тим, хто боронить від ворога Наш Дім, – благослови їх Боже!"



Оксана Забужко привітала з Днем Покрови та Днем захисників / Малюнок Нікіти Тітова

Ірма Вітовська

Знаменита українська акторка Ірма Вітовська-Ванца привітала одразу з усіма святами, які українці відзначають щороку 14 жовтня: "З Святом Покрови Пресвятої Богородиці! З Днем козацтва! З Днем створення УПА! З Днем захисників та захисниць України! Дякуємо Вам! Героям Слава!!!" Акторка також додала до публікації малюнок Пресвятої Богородиці і зображення найвидатніших українців, які залишили вклад в українську історію.



Ірма Вітовська привітала зі святами 14 жовтня / Фото з фейсбуку Ірми

Олександр Пономарьов

Виконавець Олександр Пономарьов привітав українців і з Днем Покрови Пресвятої Богородиці, і з Днем захисників та захисниць України.

"Вітаю всіх зі Святом Покрови Пресвятої Богородиці! Богородице Діво Радуйся, Радість наша, покрий нас від усякого зла чесним Твоїм омофором… Вітаю наших захисників і захисниць зі святом!"



Олександр Пономарьов привітав з Днем захисників та захисниць / Фото з інстаграму

Олег Винник

Український артист Олег Винник теж долучився до привітань: "Дорогі наші захисники і захисниці, нехай Пресвята Богородиця охороняє вас своїм Покровом від ворогів – видимих і невидимих. Зі святом! Люблю".

DZIDZIO

"З днем захисників і захисниць України. Бажаю миру і любові", – написав в мережі Дзідзьо та додав уривок з пісні його виконання "Молитва за Україну".

Злата Огнєвіч

Головна холостячка країни Злата Огнєвіч привітала українських військових теж зі святом:

"Вітаю всіх захисників та захисниць України з Днем козацтва! Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов'ю та підтримкою близьких та рідних, і нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого".



Злата Огнєвіч привітала з Днем українського козацтва / Фото з інстаграму артистки

Юрій Горбунов

"З Днем захисника і захисниць України, люди-воїни! Люди-велетні! Нехай Свята Покрова оберігає ваше життя і здоров'я!! Як і ви – оберігаєте нас і наше життя!! Слава Україні!!" – написав телеведучий.



Юрій Горбунов привітав зі святом / Фото з інстаграму ведучого