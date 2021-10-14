Супруга президента опубликовала трогательный пост на личной странице в инстаграме. Елена обнародовала несколько фото украинских защитниц и поздравила их, военнослужащих с особым днем.
Не пропустите Как звезды поздравляют с Днем защитников и защитниц Украины: красноречивая подборка
Поздравление Елены Зеленской
Первая леди отметила, что общество привыкло к тому, что обязанность защитников всегда выполняют мужчины. Однако сейчас в украинской армии служит более 31 тысячи женщин. Они наравне с мужчинами борются за мир и спокойствие в Украине.
Поэтому справедливо, что в этом году в нашем государстве отмечают не только День защитников, но и защитниц.
Украинские женщины-военные / Фото с инстаграма Елены Зеленской
Украинские женщины-военные / Фото с инстаграма Елены Зеленской
Украинские женщины-военные / Фото с инстаграма Елены Зеленской
Текст публикации Елены Зеленской:
Сегодня мы впервые отмечаем День защитников и защитниц Украины!
Издавна все мы привыкли, что роль защитника всегда уверенно выполняют мужчины. Женщинам же достаются роли тех, кого нужно защищать. Ранее вклад женщин в защиту Украины оставался на втором плане. И это, на мой взгляд, несправедливо. Ведь только в Вооруженных силах Украины сегодня – более 31 тысячи женщины-военных. Они наравне с мужчинами защищают мир и спокойствие в нашей стране.
Время признать это равенство и гордиться тем, что в Украине одинаково почитают как мужчин, так и женщин, которые защищают Родину.
Спасибо всем-всем защитникам и защитницам Украины. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения на службе и мира всем нам!