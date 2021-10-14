Супруга президента опубликовала трогательный пост на личной странице в инстаграме. Елена обнародовала несколько фото украинских защитниц и поздравила их, военнослужащих с особым днем.

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Поздравление Елены Зеленской

Первая леди отметила, что общество привыкло к тому, что обязанность защитников всегда выполняют мужчины. Однако сейчас в украинской армии служит более 31 тысячи женщин. Они наравне с мужчинами борются за мир и спокойствие в Украине.

Поэтому справедливо, что в этом году в нашем государстве отмечают не только День защитников, но и защитниц.



Украинские женщины-военные / Фото с инстаграма Елены Зеленской



Украинские женщины-военные / Фото с инстаграма Елены Зеленской



Украинские женщины-военные / Фото с инстаграма Елены Зеленской