Как звезды поздравляют с Днем святого Валентина: романтическая подборка

14 февраля весь мир отмечает День святого Валентина. К поздравлениям присоединились и украинские знаменитости, которые публикуют в сети романтические фотографии.

24 канал собрал поздравления от известных людей, которыми 14 февраля пестрят социальные сети.

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Как звезды поздравляют с Днем Валентина

Ирина Федишин

"Хтось шукає на світі скарби,

А хтось істину завжди шукає!

Знає правду лиш той, хто любив!

Над любов більше скарбу не має…

"С Днем влюбленных! Всем любви: искренней, взаимной и немного безумной", – написала Ирина в заметке.



Ирина Федишин и Виталий Човнык / Фото из инстаграма певицы

Дзидзьо

"С Днем святого Валентина или с Днем влюбленных. Пусть наши сердца будут наполнены любовью", – поздравил артист.

Дзидзьо поздравил с Днем Валентина: смотрите видео онлайн

Оля Цибульская

"Иногда хочется задушить, пальнуть, устроить шторм. Расстаться – никогда. Пусть в твоем сердце тоже кто-то гремит, стучит и воркует. С Днем влюбленных, кися", – поздравила певица.



Оля Цибульская с мужем / Фото из инстаграма певицы

Джамала

"Только с тобой мои глаза сияют по-особенному. Люблю-люблю-люблю", – с нежностью написала Джа.



Джамала с мужем / Фото из инстаграма исполнительницы

Юлия Санина

"Лишь раз в сто лет небо рождает двух людей с одной душой и отпускает их в чистый, свободный полет. Пусть каждому из нас повезет. Happy Valentines day!", – поздравила солистка группы The Hardkiss.



Юлия Санина / Фото из инстаграма The Hardkiss

Ирина Монатик

"Любовь обязательно спасет мир. Это чувство всегда дарит крылья и веру в завтрашний день. От всей души, всегда всем искренне желаю встретить своего человека, с которым все радости взаимной любви будете чувствовать на протяжении всей жизни! Я благодарю Вселенную и Всевышнего за Дмитрия. Люблю тебя, мой дорогой, безгранично", – трогательно написала Ирина.



Ирина и Дмитрий Монатики / Фото из инстаграма звездной жены

Ольга Сумская

"Все началось именно в этот день, 14 февраля! Тогда, в 1991 году, мы впервые праздновали День Валентина! Я нашла в гримерной во время репетиции мюзикла "Кандид" шоколадное сердце от тебя, Виталий. Внутри была записка и я поняла, что все серьезно! Нас тогда поставили в паре репетировать "Кандида" и "Кунигунду". Вольтер и Бернстайн знают больше нас! Я благодарю судьбу, что произошло именно так и не иначе. С Днем Валентина, друзья! Любите и будьте любимыми!", – вспомнила особый день Сумская.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграма актрисы

Катя Осадчая

"Мы все сильнее, когда мы вместе, а когда мы любим, можем свернуть горы. Сегодня хороший повод тысячу раз сказать: "Я тебя люблю". Юра, спасибо тебе за твою любовь, люблю тебя to the moon and back", – с нежностью поздравила ведущая.

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Григорий и Кристина Решетники

"Together & Forever. Happy valentine's Day, my love", – написали супруги под общей заметкой в инстаграме.



Григорий и Кристина Решетники / Фото из инстаграма супругов

Екатерина Репяхова

"И, улетая за моря, я у любви прошу прощения. День, когда встретила я тебя, стал моим новым днем рождения", – проникновенно поздравила Екатерина.



Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото из инстаграма блогера

Илона Гвоздева

"Люблю, любима и вам того же желаю", – обратилась танцовщица к поклонникам.



Илона Гвоздева с мужем / Фото из инстаграма танцовщицы

Снежана Бабкина

"Мой любимый, с праздничным утром! Всех с праздником, дорогие! Рано утром меня ждала тропинка от кровати к подарку от Сергея. Исполнилось мое первое желание из елочной игрушки! А оно активирует все остальные. Пусть все ваши желания обязательно исполнятся!", – написала Снежана под романтическим кадром.



Снежана Бабкина в День Валентина / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной

Тимур Мирошниченко

"За эти годы у нас менялись прически, менялся объем талии... Но точно не менялась искренность, с которой мы на каждой фотосессии влюбляемся друг в друга! Сегодня точно наш праздник. С Днем Всех Влюбленных! И с каждым разом обнимайтесь сильнее!", – поприветствовал ведущий.



Тимур Мирошниченко с женой / Фото из инстаграма ведущего

Павел Зибров

"Любите и будьте любимыми! Это большое счастье! Поздравляю с праздником!", – написал артист под праздничным фото.



Павел Зибров с женой / Фото из инстаграма исполнителя

KRISTONKO

"Особенно приятно было делать подарочки бабушкам. Хочется делать еще и еще приятностей людям, это приносит радость не только им, но и мне", – сказала певица, когда раздавала людям шоколадные сердечки в центре Ивано-Франковска.



Певица KRISTONKO / Фото пресс-службы

SHADU

"Раньше День влюбленных для меня, как и для всех девушек, был романтическим праздником, в который ждешь от своей половинки чего-то особенного! Да, все мы девочки, немного эгоистичные, даже если себе и другим не признаемся в этом! Но уже два года, 14 февраля – это второй день рождения моего мужа. В ночь на 14 февраля 2020 года мужчине стало плохо. Очень кружилась голова, потерялась координация, он почти не слышал и не видел меня. Через 15 минут левая рука и нога перестали работать. Случился инсульт. С этого момента все перевернулось. Мне давали не так много шансов, что он выживет!" , – поделилась певица.



Певица SHADU с мужем / Фото пресс-службы

Иракли Макацария

"Не нужны особые даты в календаре, чтобы показать свои чувства. Любите каждую секунду, проведенную с любимым человеком, поскольку эти мгновения уникальны и неповторимы", – написал грузин.



Иракли Макацария в День Валентина / Фото из инстаграма Иракли Макацария