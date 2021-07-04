Наша гордость, – звезды поблагодарили сборную Украины за историческое Евро-2020

Сборная Украины объединила всю страну, заставив напряженно наблюдать за каждым матчем. Украинские знаменитости также болели за нашу сборную. Узнав о вылете из Евро-2020, они не осуждали, а поблагодарили команду за игру.

3 июля состоялся поединок сборных Украины и Англии. Матч завершился победой Англии (0:4). Таким образом, украинская сборная завершила свой путь в четвертьфинале Евро-2020. И это не вызвало возмутительную или отрицательную реакцию сторонников – они благодарят наших футболистов за исторический вклад в чемпионат. К выражению уважения присоединились украинские знаменитости.

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Звезды отреагировали на последний матч Украины

Григорий Решетник

Телеведущий вместе с женой Кристиной смотрел поединок украинской и английской сборной. Он поддержал футболистов после поражения.

Ребята, вы – наша гордость. Спасибо за незабываемые эмоции и самоотдачу. Гордимся и всегда будем верить, поддерживать вас! Вы лучшие! Слава Украине,

– написал Решетник.

Потап

"Спасибо, ребята, вы – лучшая сборная! В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина, объединили нас, дали сил! Спасибо, казаки!" – высказался рэпер.

Влад Яма

Танцовщик также подчеркнул, что вокруг украинской сборной объединилась вся страна и поблагодарил за выступление на Евро-2020.

Да, футбольные чудеса случаются не в каждом матче, но этот чемпионат мы точно запомним навсегда!..

– подчеркнул Влад Яма.

Монатик

"Вы одинаково лучшие!!! Знайте! Любые проигрыши делают нас сильнее !!! Для того, чтобы потом безупречно побеждать!!! Так и будет! Благодарю вас за чудесные эмоции, переживания, гордость! Мы с вами независимо от результата!"– написал артист.

Ирина Федишин

"Спасибо, что объединили украинцев!!! Мы поднялись выше Германии, Франции и Португалии. Спасибо сборной! Другие победы еще впереди!!!" – отметила певица.

Катя Осадчая



Катя Осадчая о сборной Украины / Фото из инстаграм-сториз