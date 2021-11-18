Звезды фильма "Человек-паук" Том Голланд и Зендея заинтриговали признанием об отношениях
Источник:GQ
Одна из самых любимых кинопар вселенной Marvel, похоже, действительно встречается. Том Холланд и Зендея, которые вместе приняли участие в фильме "Человек-паук: Возвращение домой", рассказали журналистам о своих чувствах.
Первым о романе решил рассказать Том Холланд в интервью. Парень всегда старался скрывать личную жизнь вне поля зрения камер.
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Одним из недостатков нашей профессии является тот факт, что конфиденциальность больше не под нашим контролем, и момент, происходящий между двумя людьми, которые очень любят друг друга, теперь делится с целым миром,
– отметил Том Голланд.
Однако личную жизнь с журналистами он не стал обсуждать: "Я слишком уважаю ее, чтобы говорить... Это не моя история. Это наша история. И мы будем говорить об этом, когда будем готовы говорить об этом вместе", – прокомментировал актер отношения с Зендеей.
25-летняя Зендея тоже не осталась в стороне от комментариев.
"Это было довольно странно и запутанно. Я думаю, что любить кого-то – это сакральное и личное, и мы хотели бы наслаждаться этим только вдвоем", – заявила девушка.
Том Холланд и Зендея на съемках "Человека-паука" / Фото из инстаграма актера
Что известно о личной жизни Тома и Зендеи
- Пара познакомилась во время съемок фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. Впоследствии они вернулись к работе в фильме 2019 года "Человек-паук: Вдали от дома".
- Уже 17 декабря 2021 года выйдет третья лента с их участием под названием "Человек-паук: Домой пути нет". Во время съемок пара публиковала совместные милые фотографии за кулисами.
- В течение последних месяцев пару подозревали в романе, и в июле 2021-го папарацци увидели их на свидании в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз. Потом их застали за поцелуем в автомобиле.
- Впоследствии в августе звездную пару застали на свадьбе своего друга, где они свободно обнимались и держались за руки.