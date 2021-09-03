Звездные гости, стильные образы и уютная коллекция: чем запомнился показ THE COAT

В первых числа осени традиционно в Украине начинается Неделя моды. В этом году открывал Ukrainian Fashion Week – бренд THE COAT by Katya Silchenco, который посетило много звездных гостей: Вера Брежнева, Снежана Егорова, Вера Кикелия, Марта Адамчук, Татьяна Богдан и другие.

Гости показа THE COAT

Показ Екатерины Сильченко традиционно собрал много звездных гостей и представителей fashion-индустрии. На показе присутствовал украинский дизайнер, который каждый показ превращает в настоящее шоу – Жан Грицфельдт. Также показ посетила модель Татьяна Богдан.

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Не оставили без внимания первый показ украинской Недели моды и певицы Вера Брежнева, Марта Адамчук, Вера Кикелия, Таяна . Была среди гостей и жена председателя Черкасской ОГА Александр Скичко Елизавета Юрушева, Снежана Егорова, комик и актриса Елена Кравец и Ольга Горбачева, танцовщица Алена Шоптенко, бизнес-леди Валерия Бородина, травести дива Монро. Также много инфлуенсерив и лидеров мнений в мире fashion-индустрии.

Дизайнер Жан Грицфельдт перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Татьяна Богдан и Юлия Ермолаева перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Певица Таяна перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Вера Брежнева перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Елезавета Юрушева перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Валерия Бородина направляется на показ THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Марта Адамчук направляется на показ THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Вера Кикелия перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Мила Магда перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Травести-дива Монро перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Гостья показа THE COAT перед началом шоу в платье от Екатерины Сильченко / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Чем запомнился показ THE COAT

Показ открывала и закрывала украинская топ-модель Алла Костромичова, также среди моделей были и звездные героини, например, певица Лида Ли и fashion-редактор ELLE UA – Анастасия Белоус.

Алла Костромичова, Лида Ли и Анастасия Белоус – показ THE COAT в рамках UFW / Коллаж 24 канала

Гости сидели не традиционно с обеих сторон подиума, а мягкими волнами. Таким образом каждый из них будто находился в первом ряду показа. Дефиле модели заканчивали в середине серебристой конструкции.

Гости в ожидании выхода на подиум моделей / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Уютная коллекция осень – зима 2021/22

Коллекция была выполнена из тканей пастельных цветов, которые присущие бренду: карамельный, кремовый, песочный, оттенок морской соли и холодная мята. Среди изделий преобладало много массивной клетки, вязаных элементов и женственных силуэтов.

Я пыталась достичь максимального комфорта. Коллекция получилась невероятно приятной на ощупь. Я хотела, чтобы каждая женщина чувствовала себя стильной и беззаботной, завернувшись в пальто the COAT этой зимой,

– рассказывает дизайнер бренда Екатерина Сильченко.

Преимущественно головы моделей украшали клетчатые кепки, также некоторые манекенщицы были в мягких панамах и структурированных платках. В коллекции присутствовало большое количество и других аксессуаров, в том числе новые модели кросс-боди сумок, три вида перчаток, пять видов обуви.

Сдержанный макияж и лаконичные прически с лишь немного закрученными кончиками, сосредоточивали внимание зрителей на одежде, которую демонстрировали модели.

Впечатления гостей от показа

После показа украинская певица Вера Кикелия поделилась впечатления с журналистами 24 канала и рассказала, что именно ей понравилось из коллекции. Более того, что она бы с удовольствием носила, если бы не украинские погодные реалии.

Очень женственная коллекция. Нам особенно понравилось пальто под босоножки. Если бы наша осень так позволяла – это было бы божественно. Именно босоножки под пальто. Это так женственно, так нежно, так красиво. И вообще коллекция потрясающая. Правда, очень вдохновляющая. Хочется просто забрать все,

– восторженно рассказывает певица.

Образ Веры Кикелии на показе THE COAT состоял из белого двубортному брючного костюма и черной лакированной сумки авторского пошива, обувь – ZARA / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Часть образа Веры Кикелии перед показом THE COAT в рамках UFW / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Высокая мода в повседневной жизни

Мы решили еще поинтересоваться, по мнению Веры, есть ли место высокой моде в повседневной жизни.

В каждом из нас есть частица высокой моды, просто мы стесняемся это проявлять в повседневной жизни. Есть много стереотипов, нужно в повседневной жизни выглядеть именно так, а за хлебом ходить так,

– делится Вера.

Певица считает, что если бы люди начинали себе позволять разрушать все эти границы, то мир был бы намного красивее.

Также Вера рассказала нам, что достаточно давно делится вещами из своего гардероба, которые для нее сейчас уже не актуальны. Например, с женой брата, племянницей, другими родственниками и оставляет их в специальных боксах, которые стоят на улицах Киева. Затем эти вещи раздают нуждающимся.