"Хочу, чтобы закончилась война": звезда "Секса в большом городе" растрогала видео с украинкой
Источник:Кристин Дэвис
Актриса из сериала "Секс в большом городе" показала новое видео из своей поездки в Молдову к украинским беженцам. Кристин Дэвис поделилась, о чем разговаривала с девочкой из Николаева.
Звезда сериала "Секс в большом городе", сыгравшая Шарлотту, приезжала в Молдову еще в сентябре как посол доброй воли UNHCR. Там она встретилась с украинскими детьми, вынужденно покинувшими свой дом из-за войны.
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Кристин Дэвис пообщалась с украинкой
В сети опубликовали новое трогательное видео со встречи. В нем показали, как Кристин Дэвис общалась с девочкой Марией из Николаева.
Украинка рассказала, что находится в Молдове уже около 2 лет. Там она живет с мамой, пока бабушка и дедушка остаются дома. Мария поделилась, что ей нравится в Молдове, но она скучает по дому.
Да, но хочется в Украину, в свою страну. Там моя школа, мои друзья и дом. И детская площадка во дворе. Хочу, чтобы кончилась война, и все было хорошо,
– рассказала девочка.
Кристин Дэвис пообщалась с украинкой: видео
Как Кристин Дэвис комментировала свою поездку
- В интервью по возвращении в США американская актриса призналась, что поражена стойкостью украинцев. Она обратила внимание, что имеет честь проводить время с беженцами и местными жителями, которые словно объединились в одно целое.
- "Я была глубоко тронута чрезвычайной силой, которую демонстрируют беженцы. Никто не планирует становиться беженцем, и, несмотря на болезненный опыт разлуки с родными и близкими, многие восстанавливают свою жизнь в Молдове", – сказала Кристин Дэвис.