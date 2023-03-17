Звезда вирусного сериала "Джинни и Джорджия" забеременела: эффектное фото в платье из коллекции BOSS

Второй сезон сериала "Джинни и Джорджия" уже произвел фурор на Netflix. Его главная актриса Брианна Хоуи, сыгравшая Джорджию Миллер, забеременела. Она впервые станет мамой.

О беременности 33-летняя американская актриса Брианна Хоуи объявила в инстаграме, снявшись в наряде из новой коллекции немецкого бренда BOSS. Это приталенное платье шоколадного оттенка длины макси, которое эффектно подчеркнуло уже заметно округлый живот актрисы. В нем она появилась на Miami Fashion Show.

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Звезда сериала "Джинни и Джорджия" Брианна Хоуи беременна

"Показываю BOSS с моим навсегда новым +1. Спасибо за приглашение! Люблю каждую секунду новой коллекции", – подписала звезда сериала "Джинни и Джорджия".

В комментариях ее засыпали поздравлениями с предстоящим пополнением. Брианна Хоуи не рассекретила, когда будет рожать и кого носит под сердцем, но отец ребенка – адвокат Мэтт Зиринг. С ним актриса поженилась в июле 2021 года, сыграв свадьбу в доме в Калифорнии.

Брианна Хоуи​ из сериала "Джинни и Джорджия" беременна / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, сериал "Джинни и Джорджия" – это драммедия о потрясающей блондинки Джорджии Миллер, которая после смерти мужа переезжает в новый город, чтобы дать дочери Джинни и сыну Остину лучшую жизнь, чем имела сама. Если девочка становится одной из самых популярных девушек в школе, то парень проходит через трудности и непринятие обществом.

По сюжету мать-одиночка – прекрасная манипуляторша, которая устроилась на работу к мэру города, чтобы распоряжаться государственными деньгами, проворачивать авантюры с элитными магазинами и заручиться с боссом.