Звезда "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов сыграл свадьбу в Киеве: романтические фото
Источник:инстаграм Григория Бакланова
27-летний актер Григорий Бакланов, ставший известным благодаря сериалу "Поймать Кайдаша", женился. В жены звезда взял коллегу Анастасию Цимбалару. Пара встречалась более четырех лет, однако свадьбу сыграла неожиданно.
В личном инстаграм-профиле жена Григория Бакланова рассказала, что роскошную церемонию они организовали всего за два дня. Причиной внезапного бракосочетания стали несколько свободных от съемок дней.
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Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни колец, ни видеографа – ничего. Я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино "все будет" сработало,
– вспомнила Анастасия Цимбалару.
В итоге свадебное платье невесте подшивали прямо в салоне, а костюм "подгоняли" под жениха в ночь перед росписью. Более того, актриса плакала от счастья из-за колец, которые сделали лучше, чем она представляла.
"Пусть это был полный экспромт, и хоть рядом с нами не было всех близких родственников и друзей – мы еще всех непременно соберем и устроим классную тусовку", – пообещала жена Григория Бакланова.Добавим, актеры не только расписались в киевском Загсе на территории ВДНХ, но и дали обеты пред Богом – обвенчались.
Фото и видео со свадьбы звезды "Поймать Кайдаша"
Свадьба звезды "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова / Фото из инстаграма
Свадьба звезды "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова / Фото из инстаграма
Свадьба звезды "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова / Фото из инстаграма
Свадьба звезды "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова / Фото из инстаграма
Свадьба звезды "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова / Фото из инстаграма
Свадьба звезды "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова / Фото из инстаграма
Напомним, в июле этого года женился еще один актер из сериала "Поймать Кайдаша" – Тарас Цымбалюк. С любимой Тиной он сыграл красивую свадьбу в Карпатах, куда пригласил лишь 15 гостей – родителей, сестру, племянников и самых близких друзей.