Звезда фильмов "Люди Икс" Хью Джекман сообщил о подозрении на рецидив рака

Австралийский актер Хью Джекман, известный по роли супергероя-мутанта Росомахи в фильмах "Люди Икс", сообщил печальную новость. После обследования кожи врачи заподозрили у него рецидив рака.

52-летний актер записал видеообращение, в котором не только рассказал о своей проблеме, но и призвал поклонников чаще посещать дерматологов и пользоваться солнцезащитным кремом.

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Хью Джекман о подозрении на рецидив рака

Актер недавно сделал биопсию кожи, после результатов которой врачи заподозрили у него рецидив онкологии. У Джекмана развилась базальноклеточная карцинома – самый распространенный тип рака кожи.

Сейчас Хью находится на съемках, однако после завершения планирует сделать повторный тест. Мужчина считает, что врачи неправильно взяли анализ, поэтому хочет убедиться в точности болезни.

После съемок еще раз сдам анализы. Знаю, что делал это недавно, но лучше убедиться,

– сказал Джекман.

Актер обратился к фанатам. Он призвал чаще делать обследование кожи и обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Подобные заболевания могут развиться у любого. Также он поблагодарил всех поклонников за поддержку.

Я вижу и читаю ваши комментарии. Буду счастлив, если благодаря моему сообщению хотя бы один человек пойдет к дерматологу и проверится. Спасибо всем за поддержку,

– добавил Хью.