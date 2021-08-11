Звезда фильмов "Люди Икс" Хью Джекман сообщил о подозрении на рецидив рака

11 августа 2021 , 11:26
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Источник:

инстаграм Хью Джекмана

Австралийский актер Хью Джекман, известный по роли супергероя-мутанта Росомахи в фильмах "Люди Икс", сообщил печальную новость. После обследования кожи врачи заподозрили у него рецидив рака.

52-летний актер записал видеообращение, в котором не только рассказал о своей проблеме, но и призвал поклонников чаще посещать дерматологов и пользоваться солнцезащитным кремом.

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Хью Джекман о подозрении на рецидив рака

Актер недавно сделал биопсию кожи, после результатов которой врачи заподозрили у него рецидив онкологии. У Джекмана развилась базальноклеточная карцинома – самый распространенный тип рака кожи.

Сейчас Хью находится на съемках, однако после завершения планирует сделать повторный тест. Мужчина считает, что врачи неправильно взяли анализ, поэтому хочет убедиться в точности болезни.

После съемок еще раз сдам анализы. Знаю, что делал это недавно, но лучше убедиться,
– сказал Джекман.

Актер обратился к фанатам. Он призвал чаще делать обследование кожи и обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Подобные заболевания могут развиться у любого. Также он поблагодарил всех поклонников за поддержку.

Я вижу и читаю ваши комментарии. Буду счастлив, если благодаря моему сообщению хотя бы один человек пойдет к дерматологу и проверится. Спасибо всем за поддержку,
– добавил Хью.

Болезнь Хью Джекмана

  • В 2013 году актер заметил на носу небольшое пятнышко. Впоследствии у него диагностировали онкологию.
  • Джекману провели операцию и удалили 3 злокачественных образования из носа и одно с плеча.
  • В 2017 году кумир миллионов перенес шестую операцию против рака.
Автор: Христина Кобак