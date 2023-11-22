Я при надежде, – звезда "Женского квартала" впервые станет мамой

Актриса "Женского квартала" Алина Блажкевич сообщила, что ждет ребенка. Она показала фотографии с округлым животиком.

Участница многих юмористических проектов, актриса и сценаристка Алина Блажкевич впервые станет мамой. Об этом она рассказала на своей странице.

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Алина Блажкевич станет мамой

Юмористка не делилась деталями о беременности. Она только намекнула, что в первые месяцы переживала токсикоз.

Всем привет, кто давно не видел меня вживую. У меня маленькие новости. Я "при надежде". При надежде, что скоро наша семья станет немного больше и шумнее. При надежде, что все будет хорошо. При надежде токсикоз не вернется. Такие у меня дела,

– поделилась Алина Блажкевич.

Актриса также показала фото с округлым животиком. Она позировала в черной блузке и юбке в горошек.



Алина Блажкевич / Фото из инстаграма Алины Блажкевич

Что известно о личной жизни Алины Блажкевич

Алина Блажкевич состоит в браке с Романом Блажкевичем уже 3 года. Пара познакомилась на "Лиге смеха": актриса играла в команде "Трио разные", а Роман в "Де Ришелье".

В июле 2019 года Роман сделал предложение Алине, когда снимался Летний кубок шоу в Одессе. Через год они сыграли свадьбу.