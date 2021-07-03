Звезда "Эйфории" Зендея встречается с Томом Холландом

24-летняя американская актриса Зендея подтвердила слухи о романе с Томом Холландом. Звезду "Эйфории" заметили за поцелуями с британцем. Да, экранный роман перерос в реальную жизнь!

В Голливуде стало больше на одну звездную пару! Зендея встречается с 25-летним британцем Томом Голландом. В четверг, 1 июля, влюбленных застали за страстными поцелуями в автомобиле актера.

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Том Холланд был за рулем спорткара Audi, стоимостью 125 тысяч долларов, а Зендея сидела рядом. В Лос-Анджелесе они остановились на красный свет светофора и не скрывали своих чувств. Папарацци застали пару тогда, как звезда "Человека-паука" наклонился, чтобы нежно поцеловать любимую. Дальше они хохотали и вели себя довольно нелепо.

Фото страстных поцелуев Зендеи и Тома Холланд смотрите на Page Six

Впоследствии актеров заметили в районе Серебряного озера в Лос-Анджелесе, где живет мама Зендеи Клэр Стермер. Судя по тому, что Том Холланд входит в семью девушки, между ними все серьезно.

Роман Зендеи и Тома Холланда